Protagonistas que viven fuera de la identidad de género binaria, en "Ur Handitan"

24/05/2021 14:25

televisión

Este martes

EITB Media

Xabier Madariaga entrevistará a seis personas no binarias que luchan a diario por desmarcarse de la dicotomía de género predominante en nuestra sociedad.

Vivimos en una sociedad binaria que clasifica la identidad de género en dos: mujeres y hombres. Muchas personas, sin embargo, quedan fuera de esa clasificación y luchan a diario por desmarcarse de esa forma de entender el género e identificarse como no binarias. Xabier Madariaga entrevistará a seis protagonistas que relatarán su experiencia en el programa "Ur Handitan".

Harri Arrijuria reflexionará sobre cómo le ponemos género a todo, a los colores los olores, los objetos... En su caso, esa etiqueta le causó muchísimo sufrimiento durante la infancia, que se fue acentuando además durante la adolescencia. Hoy en día, se considera una persona no binaria y está a punto de empezar un tratamiento hormonal.

Esti Blanco tiene 30 años y vive en New York. Como no se sentía mujer, siempre pensó que su única opción era ser hombre, pero en la actualidad vive libre de esa dicotomía, sin necesidad de identificarse con uno u otro género.

Eneko Garcia es de Burlada y desde joven la sociedad lo identificó como hombre. Nunca nadie le preguntó quién era o qué sentía. Ese camino en el que no se sentía ni hombre ni mujer lo hizo en soledad, sin ninguna referencia que le ayudará a enfrentarse a la situación que vivía. Así nació Albina Stardust en 2018, su identidad drag, imprescindible para empoderarle en su identidad de género no binaria.

Para Asier Rikarte, en cambio, Eneko fue un modelo a seguir. Aunque tampoco el suyo ha sido un camino fácil, ya que como explicará forman parte de su día a día las miradas, los gestos y las palabras hirientes.

Iris Dominguez, trans de Iruña, se mueve con comodidad en su identidad no binaria, pero el camino recorrido hasta ahora ha sido my duro, ya que estuvo a punto de terminar con su vida en el pasado. Aún así, cree que se encuentra en una posición mejor que la mayoría de personas no binarias que existen en el mundo.

Por último, Josebe Iturrioz, transfeminista, hablará de lo que le ha supuesto a nivel personal estar fuera de la dicotomía de género.

El reportaje Ez bitarrak se emite este martes a partir de las 22:15 horas, en ETB1 y eitb.eus.