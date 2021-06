03/06/2021 10:48

A medianoche

Pelea unificatoria del peso superligero, en "Boxeo Izarrak"

Ennis vs Lipinets, Ramírez vs Taylor y Brady vs Land, de la mano de Pedro Mari Goikoetxea y Manu Maritxalar.

Este viernes "Boxeo Izarrak" comienza una nueva emisión con el último combate de Jaron Ennis, una de las estrellas del peso welter. Invicto en 26 peleas, es uno de los púgiles más espectaculares del momento. Además, está dotado de una pegada demoledora como lo demuestra el hecho de que ha ganada 24 de las 26 peleas realizadas antes del límite. Su rival será el ruso Sergey Lipinets, que fue campeón del mundo. El segundo combate servirá para unificar las cuatro coronas del peso superligero. Se enfrentan dos campeones que no conocen la derrota: el americano José Carlos Ramírez y el escocés Josh Taylor. Para concluir se podrá ver en acción a dos jóvenes boxeadores: Haven Brady y Michael Land. El primero de ellos solo tiene 18 años y ha tenido un exitoso paso por el campo aficionado. "Boxeo Izarrak" se emite a partir de la medianoche en ETB1.

