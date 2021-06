10/06/2021 11:46

Shakur Stevenson, protagonista principal en "Boxeo Izarrak" este viernes

Tras el combate Stevenson vs Clary, emitirán los enfrentamientos López vs Sánchez e Isley vs Costello.

Shakur Stevenson, medalla de plata en Rio 2016, protagonista este viernes en el programa "Boxeo Izarrak". Comenzarán la velada con la última pelea de Shakur Stevenson, que consiguió la medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos, y es invicto en el campo profesional, donde ya se ha enfundado el cinturón mundial del peso pluma. Su rival en esta ocasión será Toka Khan Clary, que presenta un palmarés de 28 victorias y dos derrotas. La segunda pelea de la noche la protagonizarán Adam López y Jason Sánchez, dos púgiles que destacan por su dureza y agresividad. En la última pelea conoceremos a Troy Isley, un joven talento estadounidense que se colgó la medalla de bronce en el mundial aficionado de 2017 celebrado en Hamburgo. Se enfrentará en el cuadrilátero con Brian Costello. Presentado por Pedro Mari Goikoetxea y Manu Maritxalar, "Boxeo Izarrak" se emite en la noche del viernes, a las 00:45 horas, en ETB1.

