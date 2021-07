Estreno de la serie "Beti Mugan" el jueves en ETB1 y eitb.eus

14/07/2021 14:10

Los actores Elena Irureta, Itziar Aizpuru, Miren Gaztañaga, Mikel Laskurain, Iker Galartza, Amancay Gaztañaga, Mikel Ibarguren y Xabi 'Jabato' Lopez son los protagonistas de esta nueva serie de ficción en euskera.

Este jueves, Euskal Telebista ofrecerá el estreno de la nueva serie de humor "Beti Mugan" de seis capítulos, producidos en euskera, que tratan sobre los habitantes de un pequeño pueblo de Euskal Herria donde no ha habido ningún caso de coronavirus. Producida por Pausoka y dirigida por Jabi Elortegi, los actores Elena Irureta, Itziar Aizpuru, Miren Gaztañaga, Mikel Laskurain, Iker Galartza, Amancay Gaztañaga, Mikel Ibarguren y Xabi Jabato López conforman el reparto. La serie se emitirá los jueves a las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.

En su labor de servicio público, EITB persigue el objetivo de fomentar el euskera y la cultura vasca y apuesta por la producción de ficción en euskera con el estreno de la serie "Beti Mugan", que se une al esfuerzo realizado con otras producciones de éxito durante el último año como "Hondar Ahoak", "Alardea", "Altsasu" y "Go!azen".

La serie "Beti Mugan"

En plena pandemia de la covid-19, en Euskadi hay un pueblo que no ha tenido ni un solo caso: Aldabe. La alcaldesa del pueblo ha decidido cerrar la carretera que comunica con otras localidades, para así aislar el pueblo e impedir que haya algún positivo. Al no haber ningún caso, sus vecinos y vecinas pueden hacer vida normal; eso sí: no puede entrar nadie ni nada desde fuera. Como asegura la propia alcaldesa, Aldabe está preparado para hacer frente a la situación, con sus propios recursos, con sus cosechas y sus vacas. Ese auto-aislamiento, sin embargo, no hace favor a algunos de los vecinos del pueblo, que tienen que hacer frente a la falta de alimentos y a las consecuencias de la mala gestión de su alcaldesa.

La alcaldesa Jone Miren (Elena Irureta)

Elena Irureta es la alcaldesa Jone Miren, última responsable del confinamiento del pueblo. Su vida es la alcaldía que tomó tras la muerte de su marido, el anterior alcalde, y lleva varios años en el cargo. Además, regenta un casa de turismo rural. Es muy conservadora y tiene dos hijos, Mikel (Xabi Jabato Lopez) y Ane (Miren Gaztañaga). Esta última es una verdadera amenaza para su alcaldía, ya que es la líder de la oposición en el Ayuntamiento, hecho que jamás le perdonará.

Jone Miren además, tiene un ayudante que la acompaña a todos lados, su mano derecha y ex asistente de su marido, Manu (Mikel Laskurain). Pasan mucho tiempo juntos y por el pueblo corre el rumor de que mantienen un romance.

Manu (Mikel Laskurain) y Jone Miren (Elena Irureta).

Ane, la hija de la alcaldesa, volvió al pueblo hace cuatro años tras divorciarse de su marido. Le gustaría ocupar el cargo de su madre en algún momento, pero por ahora es la veterinaria del pueblo, y al no haber médico en el municipio, durante el confinamiento, todos acudirán a ella.

Su fuerte personalidad en el trabajo desaparece en su vida personal. Está enamorada de Amaia (Amancay Gaztañaga) la única policía del pueblo, pero nunca se ha atrevido a decirle nada. Además, Asier (Iker Galarza) ha vuelto al pueblo tras fracasar en la gran ciudad para abrir el negocio que ha heredado de su abuelo y Amaia le recibirá con ilusión, ya que siempre ha estado enamorada de él.

Amaia (Amancay Gaztañaga), Ane (Miren Gaztañaga) y Asier (Iker Galartza).

Mikel, el hijo de la alcaldesa, por su lado, es un autentico desastre. Está obsesionado con ganar dinero y para ello, idea y ejecuta miles de ideas descabelladas junto a su buen amigo Agus (Mikel Ibarguren). Son los únicos niños que nacieron en el pueblo en el año 1993 y desde su infancia, han pasado el día juntos haciendo y deshaciendo todo tipo de enredos. Entre otros, ayudarán a Mertxe (Itziar Aizpuru), la típica mujer jubilada, a emprender un nuevo negocio en su caserío.