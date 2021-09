Manchester, este domingo en "Vascos Por el Mundo"

24/09/2021 12:49

televisión

22:15 horas

EITB Media

Joana Etxabe y el cámara Joan Vinos viajarán hasta la ciudad del Reino Unido para descubrir por qué han decidido vivir allí Elvira, Ane, Jonatan y Macarena.

Este domingo, el programa "Vascos Por el Mundo" se acerca a Manchester, una de las ciudades más importantes del Reino Unido. La reportera Joana Etxabe y el cámara Joan Vinos descubrirán por qué han decidido vivir allí Elvira, Ane, Jonatan y Macarena.

Es conocida por ser la primera ciudad industrializada del mundo, porque en Manchester se establecieron las fábricas de algodón. Fábricas con fachadas de ladrillo rojo que todavía están muy presentes en muchos puntos de la ciudad inglesa. Tiene diferentes barrios, uno de ellos es Northern Quarter, que está lleno de grafitis y murales reivindicativos gracias al evento de arte callejero que se celebra cada año.

Otro distrito emblemático es el Gay Village, con bares, restaurantes y la bandera arcoíris por todas partes.

En esta ciudad juegan dos grandes equipos de fútbol: el United y El City. El fútbol se vive con pasión y casi todos los ingleses lo practican. Además, es una de las capitales musicales del planeta, porque de aquí han salido Oasis, Take That o The Smiths.

"Vascos Por el Mundo" se emite a las 22:15 horas en ETB2 y eitb.eus