Cesta punta, ciclismo, fútbol y pelota a mano, el fin de semana

08/10/2021 12:25

televisión

Deportes

EITB Media

La oferta deportiva incluye el Grand Slam de Hondarribia, la carrera Paris-Tours, el partido de la Liga Iberdrola Real Madrid vs Eibar y el Campeonato del Cuatro y Medio. Además, el programa "Helmuga" tendrá como protagonistas a Jagoba Arrasate y 'Manix' Mandiola.

La programación deportiva del fin de semana de ETB1 y eitb.eus incluye cesta punta, ciclismo, fútbol y pelota a mano. Además, se emitirá el segundo programa de la temporada de "Helmuga", que tendrá como protagonistas a los entrenadores de fútbol Jagoba Arrasate y Manix Mandiola.

En cuanto a las retransmisiones en directo, por una parte tendremos los partidos del Campeonato del Cuatro y Medio que se disputarán el sábado en Balmaseda, Bengoetxea VI vs P. Etxeberria y Bakaikoa vs Alberdi, y el domingo en Eibar Altuna III vs Elordi y Dario vs Larrazabal. Ambos festivales comenzará a las 17:00 horas.

El domingo tendremos otras dos citas: a las 12:00 horas, encuentro de la Liga Iberdrola Femenina Real Madrid vs Eibar, y a las 15:40 horas la carrera ciclista Paris-Tours (a partir de las 17:00 horas continuará en ETB4).

Por otra parte, el sábado a las 15:00 horas se emitirá las finales del Torneo GRABNI disputados el pasado fin de semana en Zumarraga, y a las 23:00 horas dos partidos de cesta punta del Grand Slam de Hondarribia: Goikoetxea-Aimar / Arbe-Lopez y Beaskoetxea-Zabala / Erkiaga-Etxeto.

Finalmente, el domingo a las 11:30 horas, el programa "Helmuga" nos ofrecerá una singular tertulia futbolística con Jagoba Arrasate y Manix Mandiola. Fueron compañeros durante cinco temporadas, primero en el Eibar y después en el Beasain; Manix como entrenador y Jagoba como jugador. Después, el de Berriatua comenzó su exitosa trayectoria como entrenador. Profesor y alumno frente a frente hablando de fútbol y de la vida.