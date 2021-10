El thriller 'Pánico nuclear', este miércoles, en ETB2

18/10/2021 14:44

televisión

A las 22:30

EITB Media

Protagonizada por Ben Affleck y Morgan Freeman, cuenta la trepidante aventura de un agente de la CIA.

ETB2 emitirá, este miércoles, la película Pánico nuclear (The Sum of All Fears), un thriller dirigido por Phil Alden Robinson y protagonizado por Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber y Bridget Moynahan. El filme está basado en la novela The Sum of All Fears de Tom Clancy.

En 1973, un caza israelí que transportaba un misil nuclear fue abatido en Oriente Medio. Veintinueve años después, un anciano árabe encuentra el misil semienterrado y se lo vende a un mercenario vinculado a unos neonazis. Estos quieren hacer estallar el misil en un partido de la Superbowl al que acudirá el presidente de los Estados Unidos y hacer creer que la culpable es Rusia. El agente de la CIA Jack Ryan (Ben Affleck) tendrá que convencer al director de la CIA (Morgan Freeman) que Rusia no es culpable.

No te pierdas la película de acción Pánico nuclear, el miércoles, a las 22:30, en ETB2.