televisión A las 22:30 horas Receta de Navidades y un plato para diario, este jueves, en "Jateko Modukoa" EITB Media Publicado: 06/07/2022 12:34 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2022 12:34 (UTC+2) Uxue, Ekhiñe e Iraia serán quienes cocinen para la invitada, Paula. Como cada semana, las y los participantes del programa podrán conocer gente nueva a través de la cocina, de la mano de Klaudio Landa.

Paula, invitada de esta semana en "Jateko Modukoa".

Euskaraz irakurri: Gabonetako errezeta eta egunero jateko moduko platera, ostegun honetako "Jateko Modukoa" saioan

Este jueves llega una nueva entrega de "Jateko Modukoa", programa presentado por Klaudio Landa que, como cada semana, contará con cuatro nuevas participantes dispuestas a conocer gente nueva a través de la cocina. En este caso, Uxue, Ekhiñe e Iraia serán quienes cocinen para la invitada, Paula.

La invitada degustará un menú completo elaborado por las cocineras: los dos primeros platos propuestos por la propia Paula, y el postre a elección de cada cocinera. Paula, sin embargo, no lo pondrá fácil: el primero de los platos será uno de esos que no faltan en casa en Navidades; el segundo, uno que comería a diario. Uxue, Ekhiñe e Iraia tendrán que hacer frente a ambos retos, con una dificultad añadida: no dispondrán de receta. El postre, eso sí, será el que cada de una ellas lleve previamente pensado de casa, aunque se llevarán una sorpresa al descubrir que a Paula no le gusta el dulce.

Klaudio Landa Como invitada, Paula decidirá quién es la persona que más le ha gustado a primera vista; y, además, tendrá la opción de conocer mejor a las tres cocineras de tú a tú, y decidir así si cambia de opinión. Ekhiñe y Uxue tratarán de sacar ventaja en esos encuentros, ya que cada una de ella tiene preparada una sorpresa para Paula. La cata sí será a ciegas: la invitada tendrá que probar y evaluar todo sin saber quién ha cocinado cada plato, y la cocinera que haya conquistado el paladar de la invitada será quien llegue a la cena final. Es allí donde Paula descubrirá si la participante que más le ha gustado es realmente quien ha cocinado más a su gusto. ¿Coincidirán o habrá sido otra quien haya conseguido conquistar su paladar?

"Jateko Modukoa", con Klaudio Landa. Los jueves, a las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus.

