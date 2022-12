televisión Contenidos destacados Contenidos destacados para miércoles EITB Media Publicado: 27/12/2022 12:59 (UTC+1) Última actualización: 27/12/2022 12:59 (UTC+1) En ETB1 Leire Palacios repasará la trayectoria de la Fundación Elhuyar, mientras que en ETB2 "Cine éxito" emitirá el musical 'Mamma Mia! Una y otra vez'. Escuchar la página Escuchar la página

Dailobit – 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus

Leire Palacios abordará en una nueva entrega del programa "Dailobit" el 50 aniversario de la Fundación Elhuyar. Para celebrar este medio siglo de trayectoria, retrocederá hasta la década de los 70 y repasará junto a sus impulsores, paso a paso, los hitos más importantes en el camino de Elhuyar. Hablarán sobre el valor de crear ciencia y tecnología en euskera y la importancia de su divulgación.

Cine éxito: Mamma Mia! Una y otra vez - 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus

Este miércoles en el espacio "Cine éxito" se emitirá la película Mamma Mia! Una y otra vez (Mamma Mia! Here We Go Again). La comedia musical dirigida por Ol Parker tiene como protagonistas a Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters o Pierce Brosnan, entre otros muchos. El filme narra como Sophie se prepara para la gran reapertura del Hotel Bella Donna mientras aprende más sobre el pasado de su madre.