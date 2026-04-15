El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 26 La eliminación de Jon deja a Marcela "hundida" y a merced de sus "enemigos" en el seno de los Yocahus EITB Publicado: 15/04/2026 00:15 (UTC+2) Última actualización: 15/04/2026 00:15 (UTC+2) Lekatxo ha ganado el duelo de las canoas gracias a su casta y su decisión de salir a remar con la embarcación inundada. Jon no ha podido hacer nada, ya que no ha encontrado la antorcha hasta el final, pese a haber pasado muy cerca varias veces. Jon, sonriente pese a haber sido eliminado del "Conquis". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Whatsapp

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La eliminación de Jon puede ser la "puntilla" para Marcela, que no levanta cabeza y se siente "amargada" en su momento más bajo de toda la aventura. Estamos en el episodio 26, la capitana Yocahu no acaba de dar con la tecla en los juegos, se siente cuestionada por los componentes de su equipo (sobre todo por Keni) y, por si fuera poco, ahora se queda sin el apoyo de Jon, quien desde la salida de Lander se había convertido en el hombro sobre el que Marcela lloraba todas sus penas. El único que ha reaccionado con positivismo y motivación tras el duelo ha sido Sagas, un antiguo Guabán, pero ni siquiera los ánimos del "Ryan Gosling de Antzuola" han podido sacar de su estado de negatividad a Marcela. El próximo juego, una exigente ascensión por una red en busca de banderines en un islote cortado, será decisivo pasa saber cómo sigue la "penitencia" de los Yocahu y su líder en esta edición del "Conquistador".

El duelo de las canoas ardientes en el que se ha ido Jon para casa ha tenido de todo. El arranque, con las dificultades máximas de Lekatxo para dar la vuelta a la canoa y vaciar el agua de su interior, parecía decantar la prueba en favor de Monty y de Jon. Pero la lekittarra es pura casta y su decisión de salir a remar con la embarcación inundada ha sido un acierto total. Lekatxo ha remado de rodillas, ha encontrado la antorcha, ha vaciado la canoa en el lugar donde ha encontrado un punto de apoyo y ha ganado el duelo a lo campeona. De esa manera, la Guabán ha demostrado que, si siguen enviándola a los duelos, los Yocahus tendrán que sudar sangre para quitársela de encima en esta fase de dos equipos. La remera, además, tiene cuajo y esa "malicia" necesaria para no dejarse amilanar por nadie en la vida. Su "jueguito" estratégico para tener a los rojos tensos antes de elegir a su rival en el duelo ha sido de antología.

Otra de las lecciones que nos ha dado el duelo es que Monty es el típico participante que se adapta fácil a cualquier disciplina. Es fuerte, ligero, hábil y casi nunca se mete en líos; estos son los ingredientes perfectos de un buen cóctel de ganador del "Conquis", que se podría ir al traste de tanto acudir a los duelos con la cara manchada de sangre.

Jon ha tenido su oportunidad al ver a Lekatxo hundida en la salida, pero su única chance era encontrar rápidamente la antorcha y, pese a que ha pasado a un metro de ella, no lo ha hecho y ha perdido el duelo. El padrazo de Retana, siempre con una sonrisa en la cara y todo corazón en la convivencia, puede estar orgulloso de su paso por el programa.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe", los lunes y los martes, tras "Eguraldia" de la noche, hacia las 22:15, en ETB2 y en ETB ON en directo. Además, se pueden ver todos los episodios a la carta en ETB ON.