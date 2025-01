El Conquistador del Fin del Mundo El lunes Invasión zombie, este lunes, en "El Conquistador" EITB Publicado: 24/01/2025 13:53 (UTC+1) Última actualización: 24/01/2025 13:54 (UTC+1) Este lunes, "El Conquistador" llega lleno de estrategias, traiciones y el juego más esperado: Caníbales. Un clásico que este año llega renovado y con una vuelta de tuerca más. Avance epidosio 2, de "El Conquis" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Llega uno de los juegos de inmunidad más esperados del Conquis: Caníbales. Un clásico que este año llega renovado y con una vuelta de tuerca más que obligará a los participantes a afilar bien los dientes, si quieren optar a la ikurriña. Nuevas reglas en una lucha encarnizada donde entra en juego un nuevo elemento: el reloj mental. Los participantes tendrán que calcular 12 minutos y 16 segundos para dejar a un lado sus escrúpulos e hincarle el diente al cerdo utilizando únicamente la boca. Ese es el tiempo exacto que tienen hasta que se encienda un pebetero que indique el final del juego. En esos minutos, tendrán que conseguir la mayor cantidad de carne y un litro de sangre si quieren convertirse en el ganador o ganadora del juego de inmunidad más salvaje de todos.

La gran incógnita ahora será resolver si volverá a ser un juego individual o por equipos y qué sucede con Aratz, que continúa solo en el campamento del ganador. Descubriremos si el campeón de OCR, a pesar de sus privilegios, sigue con la misma actitud derrotista, y si compite o no en el siguiente juego y se reúne con el resto.

Por otro lado, la visita incómoda de los mosquitos complicó las primeras horas de los participantes en el campamento de la Locura. Tras pasar la noche en vela, comprobaremos si las duras condiciones del campamento merman sus capacidades a la hora del juego. Además, ya vimos que, aunque el primer juego fue individual, parece que hay dos bandos, el de los chicos y el de las chicas. Aunque este último, parece que se ha roto con las primeras traiciones y estrategias. Habrá que ver si tras la salida de Naroa, las chicas buscan aliados entre el sector masculino o deciden seguir todas a una para hacer más fuerza.

Estrategias, traiciones y el juego más esperado: Caníbales. Una prueba que no dejará indiferente a nadie donde todos se jugarán una victoria decisiva para su continuidad en la aventura. El menú ya está listo, ahora solo queda sentarse y degustar el episodio más extremo de la aventura. On egin! No te lo pierdas, el lunes, a las 22:25 horas, en ETB2 y eitb.eus.