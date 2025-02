El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:25 Llega el juego del bauprés, con novedades y nuevos capitanes, este lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 28/02/2025 09:21 (UTC+1) Última actualización: 28/02/2025 09:44 (UTC+1) Maider, Álex y Jime reemplazarán a sus respectivos capitanes en un juego que requiere mucha concentración, equilibrio y paciencia. No faltarán las caídas y los golpes. ¿Quién se impondrá en este renovado juego de inmunidad? El juego del bauprés. Foto: Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Este lunes, 3 de marzo, llega otro de los juegos míticos de "El Conquistador": El bauprés. Una prueba que requerirá de toda la concentración de los equipos, equilibrio y mucha paciencia. Pero este año viene con novedades que dificultarán aún más la victoria, puesto que habrá dos baupreses en cada embarcación, lo que provocará más de una caída con golpe incluido.

Además, conocemos la identidad de los nuevos capitanes que han elegido sus propios equipos: Maider, Álex y Jime serán los encargados de realizar una tarea especial para llevar a los suyos a la ikurriña. ¿Cuál será el cometido de los nuevos capitanes?

Corocotes en caída libre

La aventura ya ha echado a andar con los verdaderos capitanes tratando de hacer llegar lo más lejos posible a sus equipos, pero no a todos se les está dando igual, y, por el momento, hay uno que sale perdiendo por goleada. Y es que el líder de los azules no ha empezado con buen pie.

La caída libre de los Corocote parece imparable. Las malas decisiones de Gorka están provocando una sangría que ya se ha llevado por delante a Allen y Leyre en tan solo dos semanas, pero el capitán está a tiempo de darle la vuelta a la situación si no quiere meterse en problemas. Veremos si el de Oiartzun cambia de estrategia y juega otras cartas para no seguir perdiendo integrantes, o simplemente espera un milagro. Lo que está claro es que los Corocote tendrán una nueva oportunidad para resurgir de sus cenizas en el siguiente juego de inmunidad y no pueden desperdiciarla.

La que sí ha demostrado ser toda una estratega es la capitana Yocahu. Joana lleva dos de dos, y no precisamente de juegos ganados, pero sí de duelos que saben a victoria. La líder roja apostó por la más fuerte y acertó. La vuelta de Marcela puede servir de impulso a su equipo para salir del agujero en el que están metidos, pero veremos si la de Busturia consigue cambiar el chip o si, por el contrario, su cabeza sigue jugándole malas pasadas. Pero, Marcela no es la única que está baja de ánimos. Dos semanas en el barro están empezando a pasar factura y Sebas lo sabe bien. Si los Yocahu no salen del barrizal puede que terminen con alguna baja antes de tiempo. ¿Seguirá Joana apostando a caballo ganador? ¿Conseguirán levantar los ánimos?

Los que respiran tranquilos desde hace dos semanas son los integrantes del equipo Guabán que han conseguido remontar el vuelo con la llegada de su capitán. Lo de Osa ha sido llegar y besar el santo. El crossfitero se ha convertido en el talismán del equipo, pero veremos si se trata de la suerte del principiante o si realmente los Minions están tan compenetrados como para seguir arrasando en las pruebas.

Todas las incógnitas se resolverán este lunes, a partir de las 22:30 horas, en el séptimo episodio "El Conquistador del Caribe" en ETB2, APP y eib.eus. Veremos si los amarillos son capaces de seguir en racha o, por el contrario, Yocahus y Corocotes espabilan y les arrebatan las llaves del campamento rico.

No olvidéis que se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.