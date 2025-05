El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 17 Una asamblea al rojo vivo, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 09/05/2025 07:00 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2025 07:55 (UTC+2) Nos espera una asamblea en la que todo puede cambiar de un momento a otro, y veremos si ya han empezado a jugar de manera manual. Nadie cuenta con la vuelta de Carra, y Álex tendrá una gran sorpresa nunca vista antes en "El Conquistador". El lunes, a las 22:25, en ETB2 y eitb.eus. Whatsapp

La aventura avanza camino a la gran final y la unificación empezó por todo lo alto poniendo a prueba a los participantes. La factura que han dejado los trampolines no ha salido barata y ha puesto la aventura al rojo vivo: Ainhoa sacrificó su aventura por la de su amiga Carra, por su parte Reblán está lesionado tras su golpe en el salto y además se espera una asamblea, a priori, con empate técnico de antiguos colores, en la que nadie cuenta con la vuelta de la de Muskiz, a la que ya dan por eliminada.

Una cuenta atrás para la gran final de lo más emocionante que promete grandes sorpresas. La primera visita a la cueva de las caracolas no dejará indiferente a nadie y será una asamblea en la que todo puede cambiar de un momento a otro. Una primera toma de contacto donde realmente veremos si ya han empezado a jugar de manera individual o todavía pesan los colores. Las primeras estrategias pueden tener más peso que nunca y seremos testigos de una decisión que pondrá patas arriba Alcatraz. Los participantes descubrirán qué pasó con Carra y Ainhoa y sus reacciones no tendrán desperdicio. Con la llegada sorpresa de la de Muskiz habrá que ver cómo actúan los antiguos Corocote al estar en superioridad numérica respecto a los exYocahu. Otra de las incógnitas a resolver será descubrir si habrá consecuencias directas o no para ella tras no saltar y cómo reaccionan el resto de sus compañeros después de decir que les parecería injusto que continuara en la aventura. ¿Qué pasará con Carra? ¿irán a por ella sus compañeros?

Lo que está claro es que Reblán ha llegado a la unificación bajo mínimos después de su mal salto. Tras ser atendido por el servicio médico parece que está algo más recuperado, pero, si nada cambia, sus compañeros llegarán a la asamblea con una idea fija, optar por el voto fácil. Descubriremos si realmente lo cumplen a la hora de clavar las lanzas, o los Corocotes cambian de estrategia al ver que llega Carra y ser mayoría en la asamblea.

En esta nueva fase todo puede pasar, y, aunque los Yocahu han sido superiores en las pruebas de equipo, recordemos que los amarillos y azules han demostrado ser más pillos y habilidosos en los momentos clave y tanto la asamblea como el duelo que está por delante pueden ser prueba de ello. Mientras tanto, Álex vive ajeno a todo lo que ocurre en Alcatraz disfrutando de la inmunidad con su gran amigo El Killo. Pero las recompensas no han terminado para él y está a punto de vivir una gran sorpresa nunca vista antes en "El Conquistador". Además, tiene otra misión especial que es nominar a alguien directamente. ¿Seguirá guiándose por los colores o pensará en quitarse a los o las más fuertes?

¿Qué ocurrirá en la primera asamblea de la fase unificada? ¿Cómo reaccionarán a la vuelta de Carra? ¿Podrá continuar Reblán tras su mal golpe en los trampolines? Estas y otras incógnitas se resolverán en el episodio diecisiete de "El Conquistador del Caribe", el lunes, a las 22:25 horas, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.