El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 18 En busca del equilibrio perfecto, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 16/05/2025 08:00 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2025 08:00 (UTC+2) Llega una prueba inédita donde las claves serán el equilibrio, la estabilidad y la resistencia, "Tentetieso". Veremos qué estrategias siguen los concursantes ahora que los exYocahus son mayoría y se ven entrando a la final todos juntos. El lunes, a las 22:20, en ETB2 y eitb.eus.

La unificación no podría haber empezado de una forma más emocionante poniendo la aventura al rojo vivo. En los primeros días de Alcatraz no han faltado las estrategias que ya han puesto todo patas arriba. Todo vale para llegar a la gran final y los once aspirantes a Conquistador lo saben. En su pelea por la ikurriña, se las tienen ahora que ingeniar solos y parece que los colores poco a poco se van difuminando y la palabra traición sobrevuela Alcatraz.

El ambiente está calentito y parece que, de momento, los conquistadores y conquistadoras no tienen intención de enterrar el hacha de guerra. En el campamento unificado se respira cierta hostilidad y parece que nadie se fía de nadie a estas alturas de la aventura. Una unificación dividida, donde la falta de comida ha fraccionado al grupo más que nunca y ha hecho aflorar viejas rencillas, pero también nuevos conflictos. Veremos quiénes son los protagonistas de estos desencuentros, cómo han encajado todos los participantes en esta nueva etapa y si consiguen adaptarse los unos a los otros o siguen divididos.

Lo que está claro es que Alcatraz parece estar en manos de los exYocahu que, después del golpe maestro de la semana pasada eliminando a dos Corocotes, ya se ven entrando a la final todos juntos. Habrá que ver si la situación cambia y el viento deja de soplar a su favor, si respetan el pacto rojo o empiezan a traicionarse entre ellos.

Por otro lado, Carra ha pasado de tener un pie y medio en su casa a volver al campamento unificado convertida, una vez más, en toda una heroína tras superar el duelo de los garfios donde eliminó a Reblan y a Pati. Una rival muy fuerte que, si sigue así, puede convertirse en una piedra en al camino de los rojos. Además, los únicos supervivientes del equipo Guabán, Maider y Jontxu, tendrán que empezar a pensar en estrategias si quieren luchar por sobrevivir un día más. ¿Se unirán a los rojos para conseguirlo? ¿Serán capaces de traicionar a sus dos compañeras azules?

En la recta final es más importante que nunca ganar el juego de inmunidad, y en el episodio de la semana que viene tendrán la oportunidad de demostrarlo con una prueba inédita donde la clave será el equilibrio y la estabilidad. Un juego de resistencia, "Tentetieso", en el que habrá que ver qué estrategia siguen ambos bandos si quieren ganar la inmunidad una semana más, porque cualquier movimiento inesperado puede cambiar la situación en Alcatraz y el rumbo de la aventura. ¿Quién ganará el siguiente juego? ¿Seguirán siendo superiores los Yocahu? ¿Habrá alguna traición?

Estas y otras incógnitas se resolverán en el episodio dieciocho de "El Conquistador del Caribe", hoy, a las 22:20 horas, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.

El lunes estad muy atentos porque la cuenta atrás ya ha comenzado y promete ser más emocionante que nunca.