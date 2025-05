El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 18 El Killo condena a Unai y ambos quedan eliminados en las Escaleras al cielo EITB Media Publicado: 20/05/2025 01:50 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2025 01:50 (UTC+2) Maider y Jontxu han sido los ganadores del duelo, y Álex y Xego también se han salvado al terminar el duelo. El juego de inmunidad de Tentetieso lo ha ganado Raquel, que ha compartido con Carra inmunidad, estancia y comida en el campamento rico. El Killo y Unai, eliminados de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

El viento ha dejado de soplar a favor de los Yocahu y su final soñada cada vez está más lejos. Los imbatibles ya no lo son tanto y la debacle Yocahu ha comenzado. Con la unificación, han vivido en sus carnes lo que es perder a dos miembros de su equipo de un plumazo. El Killo y Unai ya están en su casa por culpa de un bloqueo del gaditano, que le ha hecho abandonar el duelo de Escaleras al cielo, arrastrando al de Zaldibia y truncando el sueño del hombre tranquilo. Eso sí, los que han tocado el cielo han sido Jontxu y Maider, que han resurgido como el ave fénix cuando casi estaban muertos y han ganado en un ajustado cara a cara contra Xego y Álex. Una situación que deja un nuevo panorama en Alcatraz con posibles estrategias y pactos en el aire que pueden dar una vuelta de tuerca a la aventura con el regreso de los dos amarillos.

Un duelo por parejas que, a priori, no ha convencido a ninguno de los duelistas por las terribles consecuencias para los perdedores, y es que sí o sí dos se iban a casa, la pareja completa. Álex y Xego han sido los primeros en encontrar la cuerda en el agua y han empezado con cierta ventaja, pero el de Getxo, encargado de realizar la primera parte, no ha andado muy hábil con los nudos, y eso les ha hecho perder mucho tiempo en el inicio. Unos minutos clave que Maider y Jontxu han sabido aprovechar ganándoles la delantera, aunque a punto han estado de no conseguirlo porque cuando los rojos han encontrado la técnica han subido muy rápido provocando un desenlace muy emocionante. Un ajustado final que ha confirmado la resurrección de los antiguos Guabán y que ha puesto contra las cuerdas a Álex y Xego que, finalmente, continúan por los pelos en la aventura al conseguir el banderín. Los que no han tenido ninguna posibilidad han sido El Killo y Unai. El andaluz ha demostrado su nula destreza con los nudos y, a pesar de intentarlo varias veces, le ha faltado la ayuda de su compañero, que miraba al gaditano sin dar ningún consejo. El Killo, encargado de realizar la primera parte del duelo, ha terminado bloqueándose tanto que no ha podido continuar y ha condenado su aventura y la de Unai, que se va a casa sin poder haber luchado el duelo.

Un varapalo para los exYocahu, a pocas semanas de la final, que ha sido consecuencia directa del juego de inmunidad. Una prueba inédita donde los participantes debían demostrar su equilibrio y estabilidad enfrentándose a Tentetieso en un momento en el que las fuerzas ya están bastante mermadas. Un juego en que la concentración y el equilibrio eran claves para aguantar el máximo tiempo posible en lo alto del poste. La ganadora de la primera ronda y del juego ha resultado ser Raquel, que ha demostrado ser la más equilibrada de todos al durar más tiempo que el resto de sus compañeros en equilibrio. La soriana, que no se lo esperaba, no ha tenido ninguna duda en llevarse a Carra al campamento rico y darle una semana de descanso. El resto ha tenido que realizar el juego por segunda vez para conseguir un perdedor, pero no ha sido solo uno. Álex, El Killo, Unai y Maider no han conseguido aguantar el equilibrio y se han convertido en duelistas directos, aunque no lo han sabido hasta llegar a la asamblea. En la cueva de las Caracolas precisamente ha sido donde Jontxu, que a pesar de haber ganado la segunda ronda y por lo que ha ganado un saco de comida, ha recibido la mayoría de las lanzas de sus compañeros y se ha convertido en el quinto duelista. La lista se ha completado con Álex, que ha sido el nominado directo de Raquel para sorpresa de sus compañeros Maider y Jontxu, al considerarle uno de los más fuertes.

Cualquier cosa vale para mermar las fuerzas del contrincante y la de Soria, aunque dice no ser estratega, casi consigue quitarse a cuatro rojos del tirón. Lo que está claro es que la unificación está más dividida que nunca y la falta de comida sigue fraccionando más el grupo. Los exYocahu no están dispuestos a alimentar a su enemigo, y eso ha provocado una discusión entre Marcela y Carra donde no han faltado los reproches. Los colores siguen muy presentes en Alcatraz, aunque la vuelta de Maider y Jontxu puede hacer que empiecen a difuminarse. Los yogurines tienen claro que, si quieren sobrevivir, puede que tengan que unir fuerzas con los rojos, aunque eso conlleve traicionar a sus antiguas compañeras. La aventura se pone interesante en la cuenta atrás de la gran final y cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas.

