La Caza Resumen del episodio 3 Los Salvajes, boicoteados por Osma EITB Media Publicado: 12/10/2023 01:00 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2023 01:00 (UTC+2) María pierde el duelo de nominados y Osma es cazado por los lobos tras decepcionar a sus compañeros, en el tercer episodio de ‘La Caza: nada es lo que parece’ Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página María y Osma, expulsados de "La Caza: nada es lo que parece". Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Las continuas dudas de los Fieras y los Salvajes han creado una desconfianza imbatible entre los concursantes de 'La Caza: nada es lo que parece'. Tras la decepción de Osma al hacer perder inminentemente la prueba de sus compañeros, y su posterior expulsión por parte de los lobos, ambos equipos están alerta de todo lo que puede suceder antes, durante y después de las pruebas. El tercer episodio del reality de Secuoya Studios y Grupo Proyección para ETB2 llega con más sorpresas y algún que otro desencanto.

Un episodio más, los lobos han vuelto a librarse de las expulsiones. Osma salió corriendo de su propia prueba, boicoteando la competición al Equipo Salvaje, que estaba a punto de ganar, por lo que volvieron a tener escasez de alimentos en su guarida. Un hecho que ha enfadado a todos sus compañeros.

María (Salvajes), quinta expulsada

Una vez más, el Equipo Salvaje tuvo que vivir la experiencia de las nominaciones. Esta vez, todos se mostraron de acuerdo sobre el comportamiento de Osma: no tomó una buena decisión al boicotear la prueba. Aun así, deciden no nominarle, para no facilitarle la inmunidad.

Hanna y María se convirtieron en las nominadas con cuatro votos cada una, batiéndose en el duelo 'Código a ciegas', una prueba donde tuvieron que confiar en dos de sus compañeras para trata de conseguir la victoria. María eligió a Sua y Hannah se decantó por Aizpea. La ucraniana consiguió ganar la competición, llevando a su compañera hasta la expulsión. Una salida caracterizada por la emoción y el compañerismo, aunque sus contrincantes, los Fieras, dudaron sobre las intenciones de Aizpea (que ayudó a la perdedora) durante el duelo.

Osma (Salvajes), desterrado por los lobos

Las peticiones del Equipo Salvaje se hacen realidad: los lobos decidieron cazar a Osma y las diferencias entre los concursantes comienzan a ser cada vez más evidentes, aunque las preguntas continúan en el concurso: ¿Puede un lobo expulsar a otro lobo?

Los participantes coleccionan en sus muñecas las pulseras que heredan los expulsados. María, la última perdedora del duelo, dio su pulsera de 1.000 euros a Sua, que posteriormente le confesó que es lobo. Por su parte, Osma decidió dar sus dos pulseras a Juan, que tiene en su posesión cuatro, convirtiéndose en el concursante con más brazaletes.

El programa continúa imparable con dos nuevos expulsados. Once Fieras y siete salvajes permanecen en el concurso, aunque se avecinan novedades. ¿Seguirán corriendo la misma suerte?

No te pierdas "La Caza: nada es lo que parece" los miércoles, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, también puedes ver todos los episodios del programa a la carta tanto en EITB Nahieran como en el resto de plataformas digitales de EITB Media.