Pintxo Pote 3 de noviembre Estreno de "Pintxo Pote": la batalla culinaria que busca el pintxo más destacado de Euskal Herria Publicado: 30/10/2025 09:44 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 09:48 (UTC+1) Cuatro bares de una misma localidad mostrarán su creatividad, técnica y pasión por la cocina local. Todos competirán por coronarse con el título al mejor pintxo de la temporada, de la mano del reconocido chef y presentador Javi Sierra.

Los pintxos son mucho más que simples aperitivos: representan la tradición, la creatividad y la identidad de los mejores productos vascos convertidos en pequeñas obras maestras. Este programa refleja además la esencia del poteo, ese recorrido de bar en bar que forma parte de nuestra cultura. Inspirándose en ello, ETB estrenará este lunes 'Pintxo Pote', un concurso que viaja por ciudades y barrios de todo Euskal Herria para descubrir el pintxo más destacado, guiado por el reconocido chef y presentador Javi Sierra.



En cada capítulo, cuatro bares de una misma localidad mostrarán su creatividad, técnica y pasión por la cocina local, mientras nos acercan a los secretos de sus barras y a la esencia de la hostelería vasca. Todos competirán por coronarse con el título al mejor pintxo de la temporada, pero con un jurado muy especial: los propios participantes.



La elección del ganador se realiza mediante un original sistema de palillos: el palillo de oro, valorado en 3 puntos; el palillo de plata, con 2 puntos; y el palillo de bronce, que otorga 1 punto. Sin embargo, no todo es tan sencillo: el concursante con la peor puntuación poseerá el palillo de carbón con el poder de vengarse y restar 3 puntos a cualquiera de sus rivales. Además, entrará en juego el exclusivo palillo de diamante, que Javi Sierra entregará al pintxo que más le haya conquistado. Su voto vale 1 punto, pero en caso de empate, podrá otorgar un punto extra decisivo que incline la balanza hacia el ganador.



Tradición, sabor y técnica se combinan en este formato lleno de emoción, estrategia y pequeñas sorpresas en cada episodio. 'Pintxo Pote' rinde homenaje a los bares, a la hostelería de proximidad y a los productos locales, y promete acercar al espectador la esencia de la gastronomía vasca de una forma divertida, competitiva y con mucho sabor.



