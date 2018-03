Economía

Bajo una intensa lluvia

Miles de pensionistas se concentran por décimo lunes consecutivo

Agencias | Redacción

19/03/2018

Andrea Uña, miembro de la Plataforma de Pensionistas de Bizkaia, ha dicho que discursos como los del presidente Rajoy lo único que están haciendo es darles más fuerza "para salir a la calle".

Miles de pensionistas se han concentrado esta mañana por décimo lunes consecutivo frente al ayuntamiento de Bilbao para reclamar pensiones "dignas".

Como viene siendo habitual, aunque hoy bajo una intensa lluvia, la movilización ha comenzado hacia las doce del mediodía, para concluir media hora más tarde.

Andrea Uña, miembro de la Plataforma de Pensionistas de Bizkaia, se ha congratulado del número de manifestantes que acuden habitualmente a sus movilizaciones, y ha dicho que discursos como los del presidente Rajoy lo único que están haciendo es darles más fuerza "para salir a la calle"."Estamos, estaremos y seguiremos, porque esta batalla la vamos a ganar", ha apostillado.

Sobre la manifestación del pasado sábado, Uña ha contestado que fue "todo un éxito". "Pensábamos que iba a venir mucha gente, pero no tanta. Casi 150.000, pero todavía no está contabilizado, aunque decían 115.000. Salimos desde aquí (el Ayuntamiento) como punto de partida, hasta el Sagrado Corazón, que hay dos kilómetros, y no avanzaba. Cuando terminamos de leer el comunicado, eran las 8 de la tarde y seguía subiendo gente", se ha congratulado.

Durante la protesta, que se ha desarrollado bajo una intensa lluvia, los asistentes han coreado consignas por unas pensiones "dignas" y eslóganes como "fuera ladrones, de las instituciones".