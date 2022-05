Azkena Rock 2022 ARF El Azkena Rock Festival cierra el cartel y anuncia horarios y reparto de escenarios N. V. | EITB Media Publicado: 27/05/2022 13:06 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2022 13:06 (UTC+2) Surfbort, Teenage Werewolves, Micky y Los Colosos del Ritmo y Lord Diabolik se suman al cartel. Kim Lenz y Alexis Evans ofrecerán conciertos gratuitos en la Virgen Blanca el viernes y el sábado. Escuchar la página Escuchar la página

El Azkena Rock Festival celebra sus 20ª edición los días 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, en la que se subirán al escenario Patti Smith, The Offspring, The Afghan Whigs, Social Distortion, Emmylou Harris, Suzi Quatro, Fu Manchu, Drive-By Truckers, Jerry Cantrell, The Toy Dolls, Michael Monroe, Soziedad Alkoholika, Morgan y muchos más. Hoy mismo, la organización ha anunciado que se incorpora al cartel del viernes el grupo Surfbort.

Además de en los escenarios principales, también habrá otras opciones en la carpa Trashville, donde tocarán, entre otros, Teenage Werewolves, Micky y Los Colosos del Ritmo y Lord Diabolik.

Fuera de los escenarios, la organización ha preparado otros aderezos como la atracción "Wall of Death", con motoristas acróbatas, y autos de choque.

Conciertos en la Virgen Blanca

El viernes y el sábado (13:30), habrá conciertos gratuitos en la plaza de la Virgen Blanca. El viernes Alexis Evans, músico de soul francés, ofrecerá un a los 50. El sábado será el turno de Kim Lenz, representante del rockabilly actual.

Araba ARF Tour

A modo de aperitivo, el Azkena Rock Festival ofrece dos conciertos gratuitos en Laguardia y Rivabellosa. El sábado 4 de junio, en Laguardia, actuará Sotomonte, el proyecto en solitario del getxoztarra Jokin Salaverria, y Entropía, banda de space rock y sonidos psicodélicos surgida en la capital alavesa.

El sábado siguiente, 11 de junio, la parada será en la Plaza de los Fueros Rivabellosa con los gasteiztarras Outgravity y John Dealer & The Coconuts.

Horarios

AZKENA ROCK FESTIVAL

Mendizabala, Vitoria-Gasteiz

16, 17 y 18 de junio 2022

Jueves, 16 de junio

18:00 Apertura de puertas

GOD

18:15 DIRTY HONEY

20:05 HISS GOLDEN MESSENGER

22:25 MORGAN

00:55 THE OFFSPRING

RESPECT

19:10 MORGAN WADE

21:10 THE TOY DOLLS

23:40 FU MANCHU

TRASHVILLE

21:00 LORD DIABOLIK

23:00 MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO

01:00 TEENAGE WEREWOLVES

02:45 ENEIDA FEVER!

Viernes, 17 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30 ALEXIS EVANS

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 THE FAITHLESS

19:15 JERRY CANTRELL

21:50 AFGHAN WHIGS

00:40 SOCIAL DISTORTION

RESPECT

18:20 SURFBORT

20:30 DRIVE-BY TRUCKERS

23:15 SOZIEDAD ALKOHOLIKA

02:05 LIFE OF AGONY

LOVE

18:00 NUKORE

19:15 ADIA VICTORIA

20:45 MAD SIN

22:15 DELIRIUM TREMENS

01:50 ILEGALES

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

19:00 LOVESICK DUO

21:15 NEGRA CUCARACHA TERRORFOLK

23:00 LA PERRA BLANCO

01:15 KILINGONZ

03:15 RUNAWAY LOVERS DJS

04:55 TITO RAMONE

Rat Hole

02:15 WENDY PELAYO

04:15 ALEX DBDB

Sábado, 18 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30 KIM LENZ

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 WICKED WIZZARD

19:15 ISRAEL NASH

21:35 PATTI SMITH

0:25 SUZI QUATRO

RESPECT

18:20 DEWOLFF

20:20 EMMYLOU HARRIS

23:10 BLACK MOUNTAIN

01:45 MICHAEL MONROE

LOVE

18:00 JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK

19:20 ROBYN HITHCOCK Y LOS DEL HUEVOS BAND

20:50 RYLEY WALKER

23:45 VULK

01:50 DANIEL ROMANO'S OUTFIT

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

19:00 TIBURONA

21:00 MESSER CHUPS

23:00 OH! GUNQUIT

01:00 SUICIDE GENERATION

03:15 ESTRELLA ELECTRÓNICA

04:55 ZOMBIERELLA

Rat Hole

02:15 ADRIÁN VS. SANTO

4:15 CHERIES DJs

Bono: 145€

Bono + camping: 160€

Camping 4 noches: 15€

Entrada de día: jueves: 45€ y viernes y sábado: 65€