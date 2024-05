Azkena Rock 2024 8 y 15 de junio El Azkena Rock Festival calienta motores en Legutio y Zambrana N. V. | EITB Media Publicado: 31/05/2024 10:55 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2024 10:55 (UTC+2) Antes de la gran cita en Mendizabala de los días 20, 21 y 22 de junio en Mendizabala, el festival vitoriano recalará con conciertos gratuitos en Legutio de la mano de Amann & The Wayward Sons y Colapso y en Zambrana con Los Retros y Vuelo 505. Escuchar la página Escuchar la página

El festival Azkena Rock Festival lleva a Legutio (8 de junio) y Zambrana (15 de junio) una pequeña muestra de lo que se vivirá los días 20, 21 y 22 de junio en Mendizabala de la mano de Jane's Addiction, Queens of the Stone Age, Band of Horses y Sheryl Crow, entre otros y otras.

El Araba ARF Tour, que afronta su tercera edición, llevará los grupos Amann & The Wayward Sons (blues rock, Bizkaia) y Colapso (punk-rock, reggae, ska y rap) a Legutio el 8 de junio y Los Retros (rock and roll, Bilbao) y Vuelo 505 a Zambrana el día 15.

Las actuaciones serán gratuitas.