Azkena Rock 2024 20-22 de junio El Azkena Rock Festival cierra su cartel, y anuncia horarios N. V. | EITB Media Publicado: 16/05/2024 12:25 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2024 12:41 (UTC+2) El músico Barry Adamson y el dúo gallego Bala se suman al cartel del festival, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en Vitoria-Gasteiz. También han anunciado los conciertos del mediodía en la Virgen Blanca y las actividades infantiles en el recinto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Queens of the Stone Age actuarán el viernes a las 00:20 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Azkena Rock Festivaleko kartela itxi, eta ordutegiak zehaztu dituzte

A falta de poco más de un mes para que se celebre el festival, la organización del Azkena Rock Festival ya ha aclarado los flecos que quedaban por despejar de cara a la edición de 2024.

El músico Barry Adamson (Buzzcocks, Nick Cave & The Bad Seeds) y el dúo gallego de stoner, rock y punk Bala se suman al cartel del festival, con lo que acompañarán en Mendizabala los días 20, 21 y 22 de junio a Queens Of The Stone Age, Band Of Horses, Sheryl Crow, Jane's Addiction, L7, Mavis Staples, Warren Haynes Band, Redd Kross, Arde Bogotá, Ty Segall, PiL.T, The Real McKenzies, Lendakaris Muertos… Un total de 56 grupos y solistas pasarán por los escenarios del ARF.

Además, también se sabe ya quiénes actuarán en los conciertos gratuitos del viernes y el sábado al mediodía en la plaza de la Virgen Blanca: Lisa & The Lips, con la cantante de The Bellrays y músicos de The Right Ons y Diamond Dogs, lo hará el viernes, y The Pickin' Boppers el sábado. Ambos conciertos comenzarán a las 13:30.

Txiki ARF: rock, también para el público infantil

El viernes y el sábado, entre las 17:30 y las 20:30 horas, la segunda carpa de la zona Trashville se convertirá en hogar de los rockeros y las rockeras más jóvenes y sus familias.

Habrá tres conciertos por jornada recreando algunas de las mejores canciones de leyendas que han pasado por los escenarios del ARF y que forman parte de la historia del rock como The Who, John Fogerty, Iggy & The Stooges, Scorpions, ZZ Top, Sex Pistols, Deep Purple o The Black Crowes. Además. entre actuación y actuación, el escenario acogerá concursos de air guitar y bingo rockero, y se relizarán talleres de confección de chapas y púas personalizadas y pintacaras rockero.

Los horarios del festival quedan de la siguiente manera:

Jueves 20

18:00 Apertura de puertas

GOD:

19:05 BRIGADE LOCO

21:10 TY SEGALL

23:35 JANE'S ADDICTION

RESPECT:

18:15 TXOPET

20:05 WHISPERING SONS

22:30 TARQUE & LA ASOCIACIÓN DEL RIFF

01:00 BONAFIDE

TRASHVILLE:

20:15 OLD TIME SPOOKS

22:30 UKELELE JOE Y SUS HULA SHAKERS

02:00 ELOY RB

Viernes 21

VIRGEN BLANCA:

13:30 LISA & THE LIPS

17:30 Apertura de puertas

GOD:

17:30 BALA

19:20 BARRY ADAMSON

21:40 L7 plays "Bricks Are Heavy"

00:20 QUEENS OF THE STONE AGE

RESPECT:

18:25 DEA MATRONA

20:25 REDD KROSS

23:00 ARDE BOGOTÁ

01:55 DEMOLITION 23.

LOVE:

18:00 EZPALAK

19:20 LA PERRA BLANCO

20:50 THE RAIN PARADE

23:30 THE BLACK HALOS

01:50 THE REAL MCKENZIES

TRASHVILLE:

A GO-GO

18:30 GHALIA VOLT

20:00 JO CARLEY & THE OLD DRY SKULLS

22:20 THE KONGSMEN

01:00 LES GREENE

02:30 JUAN DE PABLOS Y SUS ALUMNOS RUNAWAY

04:30 CLARA LOBO AKA DJ WOLF-A

RAT HOLE

17:30-20:30 TXIKI ARF

02:00 LA GUERRERO

04:00 SR. LOBO

Sábado 22

VIRGEN BLANCA

13:30 THE PICKIN' BOPPERS

17:00 Apertura de puertas

GOD:

18:05 PIL.T.

19:50 WARREN HAYNES BAND

22:00 SHERYL CROW

0:30 BAND OF HORSES

RESPECT:

17:30 ENTROPÍA

18:55 GLEN HANSARD

20:55 MAVIS STAPLES

23:25 ST. PAUL & THE BROKEN BONES

01:55 ALL THEM WITCHES

LOVE:

18:00 MOONSHINE WAGON

19:20 THE DETROIT COBRAS

20:50 THE PLEASURE FUCKERS

23:15 PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

01:50 LENDAKARIS MUERTOS

TRASHVILLE:

A GO-GO

18:30 THE BANK ROBBERS

20:00 FUNTASMAS

22:15 TIBURONA

01:00 THE MUMMIES

02:30 PEP TONES

04:30 FOROAZKENAROCK DJS

RAT HOLE

17:30-20:30 TXIKI ARF

02:00 IKER DISCOFAGIA

04:00 AK PINTXADISCOS

Los abonos están a la venta en la web del festival, a 175 euros. Las personas entre 15 y 23 años podrán comprar la entrada para tres días por 100 euros, mientras que la entrada es gratuita para las y los menores de 14 años.

Las entradas de día tienen un precio de 50 (jueves) y 75 euros (las del viernes y las del sábado).