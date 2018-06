Bilbao BBK Live

12-14 de julio

El Bilbao BBK Live presenta sus horarios y la distribución de artistas por escenarios

eitb.eus

28/06/2018

La noche del viernes estará capitaneada por Florence + The Machine, la del viernes por The XX y la del sábado por Gorillaz.

El festival Bilbao BBK Live ha presentado los horarios de todas las actuaciones que tendrán lugar en Kobetamendi los días 12, 13 y 14 de julio. Florence + The Machine y Childish Gambino tocarán el jueves, The XX y The Chemical Brothers el viernes, y Gorillaz y Noel Gallagher’s High Flying Birds el sábado.



El programa queda de la siguiente manera:

Jueves



Bilbao

17:45 MORGAN

19:35 TEMPLES

21:55 CHILDISH GAMBINO

00:30 FLORENCE + THE MACHINE



Heineken

18:40 MARÍA ARNAL I MARCEL BAGÉS

20:45 CIGARETTES AFTER SEX

23:05 ALT-J

02:10 BOMBA ESTÉREO



Gora! (carpa)

17:30 LUKIEK

18:40 RURAL ZOMBIES

20:40 GAZ COOMBES

23:15 PARQUET COURTS

02:00 MOUNT KIMBIE

03:00 EDU ANMU

04:30 INNMIR



Thunder Bitch

19:15 LET’S EAT GRANDMA

21:00 ED IS DEAD (LIVE BAND)

23:00 BAD GYAL

02:00 ISEO & DODOSOUND



Firestone

18:00 MELENAS

20:10 QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS

22:10 BAD SOUNDS



Basoa

17:00 CORA NOVOA

19:30 SKATEBARD

22:00 OPTIMO (ESPACIO)

00:45 PROSUMER

03:30 MODESELEKTOR DJ SET



Lasai

Young Turks showcase

19:00 YOUNG TURKS DJS

21:00 ROMY

23:00 JAY GLASS DUBS

01:00 RAMZI

03:00 DJ LILOCOX





Viernes



Bilbao

18:25 NEUMAN

20:40 KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

22:55 THE XX

01:45 THE CHEMICAL BROTHERS



Heineken

17:45 HAKIMA FLISSI

19:30 PORCHES

21:50 MY BLOODY VALENTINE

00:30 DAVID BYRNE



Gora! (carpa)

17:30 PET FENNEC

19:15 ANTEROS

21:30 FAT WHITE FAMILY

00:35 SOPHIE

03:00 FRIENDLY FIRES

04:00 HAL9000

05:30 ROCK NIGHTS



Thunder Bitch

19:00 NUNATAK

21:00 BORROKAN

00:30 MEUTE

02:00 ROOSEVELT



Firestone

18:00 CAROLINA DURANTE

20:00 CECILIA PAYNE

22:05 GENGAHR



Basoa

17:00 DJ FRA

19:00 DEKMANTEL SOUNDSYSTEM

22:00 AVALON EMERSON

01:00 BEN UFO

04:00 HUNEE



Lasai

19:00 IBON ERRAZKIN

21:00 JOE GODDARD

23:00 SLOW PORN

01:00 SUTSCHE

03:00 SOPHIE DJ SET





Sábado



Bilbao

18:25 JOE LA REINA

20:20 BENJAMIN CLEMENTINE

22:55 NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

01:45 GORILLAZ



Heineken

17:45 ANEGURIA

19:15 TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

21:35 JAMES

00:20 JUNGLE



Gora! (carpa)

17:30 THE ZEPHYR BONES

19:15 YONAKA

21:40 YOUNG FATHERS

00:15 FISCHERSPOONER

03:00 HOT CHIP MEGAMIX

04:15 DJ GÖO

05:30 DJ MATO + DANILESS



Thunder Bitch

19:30 eMe

21:15 COOPER

23:30 BEJO

02:00 ANA CURRA



Firestone

18:00 GREENCLASS

20:20 NILÜFER YANYA

22:30 LAS ODIO



Basoa

17:00 DANIEL BAUGHMAN

19:00 SAMO DJ

22:00 ANTHONY NAPLES

01:00 YOUNG MARCO

04:00 JOHN TALABOT



Lasai

19:00 YY

21:00 OLIVIA

23:00 MAGIC TEAPOT RECORDS

01:00 DISCODROMO

03:00 TOLOUSE LOW TRAX



AKELARRE

Camping Bilbao BBK Live

**Únicamente podrá accederse con entrada de camping**

Miércoles 11: OMAR SOULEYMAN/ CHAVEZITO/ special guests

Jueves 12: ED IS DEAD DJ SET/ JAVI GREEN

Viernes 13: DANILESS/ INNMIR

Sábado 14: YY/ DARK DJ



Además, estos serán los horarios de la fiesta anterior al festival en el Museo Guggenheim de Bilbao dentro del ciclo Night + Day Bilbao, que también ofrecerá cine y una programación especial de radio:

Miércoles 11 de julio

Exteriores de Museo Guggenheim Bilbao

Escenario 1

17:00 JAYDA G

18:30 HONEY DIJON

20:00 JOHN TALABOT

21:30 JAMIE XX



Escenario 2

17:30 SMERZ Live

18:15 JOY ORBISON b2b JON RUST

19:45 LORENZO SENNI live

20:30 PEGGY GOU