Bilbao BBK Live 6-8 de julio El Bilbao BBK Live suma a su cartel a Phoenix, Jamie xx, M83 e Idles N. V. | EITB Media Publicado: 15/12/2022 11:22 (UTC+1) Última actualización: 15/12/2022 11:22 (UTC+1) También estarán, además de los ya anunciados Arctic Monkeys, Florence + The Machine o The Chemical Brothers, Fever Ray, Duki, Röyksopp, Amaia y La Élite.

El festival Bilbao BBK Live sigue ultimando su cartel, y hoy ha anunciado un puñado de grupos que estarán en Kobetamendi en la decimosexta edición del festival, los días 6, 7 y 8 de julio de 2023, según ha informado el Ayuntamieto de Bilbao en una nota .

Se suman a un cartel que ya encabezaban Arctic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze, una nueva tanda de artistas entre los que se encuentra el pop francés de Phoenix, Fever Ray, miembro de The Knife, en su proyecto en solitario, el trap de Duki, la electrónica de M83, el punk salvaje y sensible, ético y político, de Idles, la electrónica nórdica de Röyksopp y Jamie xx, miembro de The xx.

Además, también estarán los londinenses Dry Cleaning y los irlandeses The Murder Capital, la pamplonesa Amaia, las guitarras de Cala Vento y la energía punk de La Élite.

El elenco electrónico de Basoa se amplía con la incorporación de nombres como Anz, Avalon Emerson, HAAi, Sherelle, GAZZI y John Talabot.

La organización del festival seguirá destinando 3 euros de cada entrada vendida a la reforestación de la zona afectada por los incendios en Balmaseda, en Enkarterri,.

Los bonos están a la venta por 159 euros, en precio promocional hasta el 26 de enero de 2023.