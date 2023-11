Bilbao BBK Live 11-13 de julio El Bilbao BBK Live confirma sus primeros grupos: Arcade Fire, Massive Atack, Jungle, Underworld… N. V. | EITB Media Publicado: 28/11/2023 11:04 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2023 11:39 (UTC+1) También estarán en el festival, que se celebra entre el 11 y el 13 de julio, The Prodigy, Khruangbin, Parcels, Ezra Collective, Mulatu Astatke, El Columpio Asesino, Death from Above 1979 y Zea Mays, entre otros. Escuchar la página Escuchar la página

Jungle es uno de los artistas anunciados para el Bilbao BBK Live 2024. Whatsapp

El festival Bilbao BBK Live ha desvelado hoy los primeros 29 nombres de grupos y artistas que formarán el cartel de su decimoctava edición, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de julio

Estarán sobre el escenario de Kobetamendi Arcade Fire, Jungle, los creadores del trip-hop Massive Attack, The Prodigy, Underworld, Khruangbin y Parcels, además de Overmono live, Folamour, Los Bitchos, Jordan Rakei, Ezra Collective, Floating Points, JPEGMAFIA, Alvvays Noname, Mulatu Astatke, Cymande, Death from Above 1979, Ralphie Choo, Jimena Amarillo, Queralt Lahoz, Sen Senra, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Nerve Agent, los iruindarras El Columpio Asesino y los vizcaínos Zea Mays, Shinova y Airu.

Desde este miércoles, 29 de noviembre, hasta el 1 de diciembre se podrá acceder a la preventa de bonos (135 euros) en la página web del festival y en la plataforma Fever Up. La venta general (150 euros) comenzará el 1 de diciembre a las 10:00 horas, con la posibilidad de pago a plazos y camping.