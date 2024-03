Bilbao BBK Live 11-13 de julio El Bilbao BBK Live cierra su cartel y anuncia la programación por días N. V. | EITB Media Publicado: 27/03/2024 12:08 (UTC+1) Última actualización: 27/03/2024 12:39 (UTC+1) Grace Jones, Air, Slowdive y Los Planetas se unen al cartel. El jueves destacan las actuaciones de Massive Attack y The Prodigy, el viernes las de Grace Jones y Underworld, y el sábado las de Arcade Fire y Jungle. Escuchar la página Escuchar la página

Bibao BBK Live 2023, durante la actuación de Massive Attack. Foto: Óscar L. Tejeda

La organización del Bilbao BBK Live ha dado por cerrada la programación de la decimoséptima edición del festival, que se celebrará en Kobetamendi los días 11, 12 y 13 de julio. El público ya sabía que podrá ver, entre otros, a Arcade Fire, Jungle, Massive Attack, The Prodigy, Underworld, Khruangbin y Parcels, y hoy hemos sabido que también actuarán la mítica Grace Jones, Air (tocando "Moon safari"), Slowdive, Los Planetas (celebrarán que "Super 8"cumple tres décadas), Albert Plá, Meute, Mujeres, María José Llergó, Samantha Hudson y Kiasmos.

Repasando jornada por jornada, el jueves subirán al escenario de Kobetamendi los grupos y solistas Massive Attack, The Prodigy, Folamour (A/V), Cymande, Death from Above 1979, Sen Senra, Air, Los Planetas, Orbit, Mezerg, NewDad, El Buen Hijo, Dharmacide, Nunatak, el grupo zarauztarra Martín de Marte y el colectivo bilbaíno Nexo Malito.

Uno de los grandes nombres de la segunda jornada, la del viernes, será uno de los anunciados hoy: la icónica artista Grace Jones. Junto a ella actuarán durante esa jornada Underworld, Khruangbin, Parcels, Jordan Rakei, Ezra Collective, Meute, Albert Pla presentando el espectáculo Rumbagenarios, Standstill en su gira de regreso, Aiko El Grupo, Karavana, Maria José Llergó, Daniela Pes, Ralphie Choo, Samantha Hudson, Oro Jondo, Parkineos y, desde Euskal Herria, Melenas, Ezezez, Silitia eta S T R.

El sábado, último día del festival, se podrán escuchar las propuestas de Arcade Fire, Jungle, Alvvays, Floating Points, Noname, El Columpio Asesino, Slowdive, el grupo irlandés que mezcla techno y punk Chalk, Zoe Gotusso, los islandeses Kiasmos, Good Neighbours, Mujeres, Boye, y Oki Moki, desde Getaria.

La decimoséptima edición del festival tiene lista también la programación para sus espacios Basoa (música de club, de la mano de diferentes DJ) y Lasai (música por debajo de 100 bpm).

El precio del bono será de 150 euros hasta el próximo 5 de abril (25 euros más, en caso de querer reservar campin para cuatro noches), y las entradas de día se pondrán a la venta el 2 de abril.