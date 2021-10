15/10/2021 11:27 Cine Estreno El documental "Aztarnak-Huellas" llega a los cines N. V. | EITB Media Maru Solores viaja en su segundo film, que se podrá ver a partir de hoy, viernes, en Bilbao, Vitoria y Pamplona, hacia la infancia y el útero materno. Escuchar la página Escuchar la página

La cineasta donostiarra Maru Solores llega hoy, viernes, a los cines con el documental "Aztarnak-Huellas", "un viaje cargado de preguntas hacia la infancia olvidada y el útero materno".

La realizadora aborda en la película cuestiones que empezó a plantearse después de vivir ella misma la experiencia de ser madre. Solores contó durante el pasado Zinemaldia que vio que la información sobre el parto y la crianza respetuosa que recabó en ese proceso "no llegaba a la sociedad, no había debate al respecto, y me dije que desde mi posición de cineasta podía hacer algo".

Madres embarazadas, parejas que preparan la llegada de sus hijos y les acompañan en sus primeros años de vida hablan de sus experiencias en este documental, de los momentos placenteros vividos y también de las dudas y el sentimiento de culpa.

La película se podrá ver desde hoy en Bilbao (Multis), Vitoria (Florida) y Pamplona (Golem Yamaguchi el día 19), así como en Barcelona, Girona, Madrid y Valencia.