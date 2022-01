12/01/2022 15:37 Cine Ciclo Ciencia y cine, de la mano en las salas N. V. | EITB Media La Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center (DIPC) y el Festival de San Sebastián han presentado la quinta edición del ciclo Ciencia y Cine, que llegará entre el 13 de enero y el 28 de marzo a Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Donibane Lohizune. Escuchar la página Escuchar la página

La Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha organizado por quinta vez el ciclo Ciencia y Cine, que durante los próximos tres meses ofrecerá casi cincuenta proyecciones de películas con sus respectivas presentaciones a cargo de científicas y científicos de prestigio internacional.

La presentación de los cortometrajes del programa Kimuak en Bilbao, Vitoria, Pamplona y Donostia completan las sesiones adicionales del ciclo, en el que se incluyen filmes tan conocidos como "Gorilas en la niebla", de Michael Apted; "Contact", de Robert Zemeckis, y "Origen", de Christopher Nolan.

Las tres tendrán subtítulos en castellano, al igual que "El premio", y que "Hope", de la directora noruega Maria Sedahl, e "Ikarie XB 1", del checo Jindrich Polák.

Con subtítulos en euskera, se exhibirán "Moby Dick", de John Huston; "Traje zuriko gizona (The Man in the White Suit)", de Alexander Mackendrick; y "Deabruaren Hazia (Demon Seed)", de Donald Cammell, que nada tiene que ver con "Rosemary´s Baby", de Roman Polanski, titulada para el público español "La semilla del diablo".

"En busca del fuego", de Jean-Jacques Annaud, cerrará a finales de marzo este programa.

Las presentaciones y coloquios correrán a cargo de Arantza Acha, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Naiara Barrado-Izagirre, Aran García-Lekue, Marcos Pellejero, Olatz Arbelaitz y Pedro Miguel Etxenike, entre otros y otras.