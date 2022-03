Cine Entrevista Ione Atenea: "La casa escondía la historia de unas personas, y yo me negué a tirarla a la basura" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 14/03/2022 11:26 (UTC+1) La cineasta navarra será la encargada de abrir, fuera de concurso, la Sección Oficial del festival Punto de Vista de Pamplona con una historia que recrea e imagina la vida de los habitantes de una casa a través de los objetos encontrados en ella. Escuchar la página Escuchar la página

Ione Atenea (Pamplona, 1985) abre este lunes, 14 de marzo, en Pamplona Punto de Vista, el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, con el estreno absoluto de su segundo largometraje, "Los caballos mueren al amanecer", que se podrá ver dentro de la Sección Oficial, aunque fuera de competición.

La película nace de la fascinación de su autora por una serie de objetos encontrados en una casa de un barrio de Barcelona, pertenecientes a un curioso trío de hermanos, Juanito, Rosita y Antonio García, con inclinaciones artísticas. Partiendo de estas huellas de vidas pasadas, Atenea reconstruye e imagina aquellas vidas.

Hemos hablado con ella.

¿Cómo nace la necesidad de hacer una película con el material encontrado en la casa?

Cuando entré a vivir en la casa, enseguida sentí que había una película. Estaba sucediendo un encuentro que me resultaba interesante: dos tiempos diferentes, dos generaciones, dos familias desconocidas que se encontraban por azar en un mismo espacio.

Pero sobre todo es que, a través de todos esos materiales, la casa escondía la historia de unas personas, y yo me negué a tirarla a la basura. Todos esos objetos eran lo único que quedaba de la familia García.

Mi plan era conservar todo el material en la peli, para después poder sacarlo y así tener el espacio libre para las habitantes del presente.

¿Qué fue lo que te atrajo tanto de la vida o de los fragmentos de la vida de este trío de hermanos?

Sobre todo, unas fotografías que encontré desperdigadas por la casa: son varias puestas en escena, como si fueran rodajes de películas de género de los años 50 (western, cine negro, cine bélico), pero en las que enseguida pude reconocer a los tres hermanos. Ellos son los protagonistas de esas posibles películas.

Entre los dibujos de Antonio, encontré evidencias de que él usó esas imágenes como modelo para dibujar, pero yo tenía la intuición de que ese no era el propósito principal. Cuando hablé con un estudioso del tema y le mostré algunas de las imágenes, me dijo que nunca había visto algo así, que otros dibujantes no lo hacían.

Yo siempre había intuido que lo hacían sobre todo por diversión, que de alguna manera encontraban refugio en esas ficciones.

¿Cómo definirías brevemente a cada uno de los protagonistas de la película, Juanito, Rosita y Antonio García?

Antonio, el mayor, fue dibujante de cómics, sobre todo de aventuras. Comenzó de manera autodidacta, de niño, cuando un accidente lo mantuvo durante un año sin poder caminar.

Rosita era cantante lírica y pianista, y de joven fue una magnífica amazona. Cuentan que a menudo se la veía paseando por el barrio a caballo.

Juanito, el pequeño, era fan de los siete magníficos, jugador de petanca, contador de chistes y (en sus palabras) "mirador de películas".

¿Te hubiera gustado conocerlos? ¿Qué les hubieras preguntado, en caso de haber tenido la posibilidad? ¿Qué interrogante sobre su vida te hubiera gustado cerrar?

En realidad, ya siento haberlos conocido, tengo esa sensación. Se puede llegar a saber mucho de las personas a través de materiales como los que he encontrado, y me gusta que nuestra relación haya sido así.

Si ellos viviesen, yo jamás hubiera hecho esta película… Pero si pudiera preguntar a los muertos, me hubiera gustado pedirles permiso para hacerla. Realmente, esto es lo que más me inquieta.

En cuanto a los interrogantes sobre sus vidas, en parte me gusta que se queden abiertos.

Dices que, en tu opinión, lo más importante para los hermanos era el proceso de la creación, que no parecían buscar "el éxito". ¿Qué es para ti el éxito en el ámbito de la creación, en este caso el cinematográfico?

Para mí, el éxito en el ámbito de la creación tiene que ver con sentirte a gusto con lo que haces.

Pero en la película, cuando hablo de que no parecían buscar el éxito, me refiero a que me da la sensación de que no buscaban fama o dinero, que su creatividad tenía más que ver con procesos personales, y yo me conecto mucho con eso.

¿Cómo vives, por otra parte, el proceso de mostrar el resultado final de tu labor creativa?

Es raro… No disfruto mucho con la exposición pública, pero es una parte indispensable de dedicarte a esto. Entonces, me quedo con lo bueno, con los momentos en que el público se emociona o piensa a través de las obras.

Es muy gratificante cuando la gente te demuestra que tu trabajo le ha movido cosas.

Muestras en la película una especie de obsesión por encajar las piezas que forman los fragmentos de la vida de los hermanos García. Una vez terminada la película y donado el archivo, ¿das por finalizada tu vinculación con los hermanos? ¿Cómo es el proceso de distanciamiento de algo que ha absorbido tanto tu atención durante años?

Creo que necesito un poco de aire. He tenido una relación muy intensa, y realmente me viene muy bien un distanciamiento. Acabé la película un poco desbordada y con necesidad de alejarme, y lo hice en la medida que pude. Sobre todo, necesitaba dejar a un lado todo el archivo, porque me he pasado horas y horas con él, y quería descansar.

Ahora, con el estreno, tengo que volver a pensar en la película para poder hablar, y creo que ya lo hago desde otro lugar, con otra distancia. Me gusta volver de esa nueva forma, siento que es necesario para cerrar el proceso.

La película abre en casa el festival Punto de Vista. Imagino que es el estreno perfecto para la obra.

Es un festival muy especial para mí, casi me atrevo a decir que mi favorito, así que por ese lado estoy encantada. Pero si soy sincera, también me abruma un poco.

De momento, no me acostumbro a hablar en público, y salir por primera vez en una sala tan grande me causa mucha impresión.

¿Qué futuro le deseas a "Los caballos mueren al amanecer"?

Primero, me gustaría que la peli tuviese un recorrido lo más extenso posible por los festivales, y ojalá pueda haber un estreno internacional.

En salas comerciales la distribución será difícil, pero espero que después pueda verse en cualquier otro tipo de espacios, y que llegue a toda la gente que tenga ganas de verla.

¿Tienes algún otro trabajo entre manos?

Tengo varias cosas en mente, pero son todavía ideas muy iniciales y prefiero esperar un poco, tenerlas un poco más avanzadas, antes de hablar de ellas.