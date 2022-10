Cine Afrikaldia 12 películas, para acercar África a Vitoria N. V. | EITB Media Publicado: 03/10/2022 11:54 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2022 11:54 (UTC+2) El Festival de Cines Africanos, que se celebra en la capital alavesa del 3 al 8 de octubre, ofrecerá seis largometrajes de ficción y seis documentales. Escuchar la página Escuchar la página

El documental "I am Samuel" es uno de los trabajos de la Sección Oficial Whatsapp

El Festival de Cines Africanos Afrikaldia recalará en Vitoria del 3 al 8 de octubre y acercará al público a la cultura y sentir africanos a través de charlas, debates y doce películas.

Los cines Florida acogerán la proyección de seis largometrajes de ficción y otros seis documentales, con más de 20 países involucrados en la producción: "I am Samuel", "Otti", "Feathers", "Le dernier refuge", "Femmes suspendues", "Une histoire d'amour et de desir", "Dans la maison", "Mlungu wam", "Nous etudiants", "Freda", "The rumba kings" y "Vuta n'kuvete".

Todas las películas se podrán ver con subtítulos en castellano, mientras que con subtítulos en euskera se podrán ver "Otti" (martes), "Femmes suspendues" (miércoles), "Dans la maison" (jueves) y "Mlungu wam" (viernes).

Además, el palacio de Montehermoso servirá de lugar de encuentro para profesionales del sector audiovisual y acogerá un ciclo de charlas y debates con invitados nacionales e internacionales.

Este año, el jurado del festival estará compuesto por la productora audiovisual Katixa de Silva Ruiz de Austri, el actor Armando Buika y la directora Arantza Ibarra, que elegirán la mejor película de esta segunda edición.