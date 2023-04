Cine 1-6 de mayo 25 documentales musicales, en la decimosexta edición de Dock of the Bay N. V. | EITB Media Publicado: 18/04/2023 12:43 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2023 12:43 (UTC+2) El festival de música documental de San Sebastián se celebrará entre los días 1 y 6 de mayo con el objetivo de "abrir espacios de reflexión en un formato lento y cercano". Escuchar la página Escuchar la página

La artista Sahatsa Jauregi presentará la película "Verde Prato"

La decimosexta edición de Dock of the Bay, Festival de Cine Documental Musical de Donostia, se celebrará en la capital guipuzcoana entre los días 1 y 6 de mayo.

En la Sección Oficial, competirán las películas "Karen Carpenter", el film uruguayo "Alter", "Lee Fields: Faithful Man", "Before We Move", "Rock Chicks – I am not female to you" "La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric", "Tener Tiempo" y "Ghost of the Chelsea Hotel and Rock and Roll stories".

En cuanto a los cortometrajes, se proyectarán 10 trabajos, seis de ellos en una sesión conjunta que tendrá lugar el martes, 2 de mayo, a las 19:15 en los cines Trueba. Entre ellos estarán "Esna kanta", en el que Arrigurri muestra un viaje que muestra las tripas de la canción del mismo título creada por Eñaut Elorrieta para su disco "Fantasia" (2022), y "Bide bazterrean hi eta ni kantari", en el que Peru Galbete mira a la obra de Joxan Artze.

Jon Martija presenta "PVC eta Aluminiozko Zatitxoak", que narra la gira del grupo The Window Ventanas por Suiza en 1993.

Finalmente, la sección Perfect Day volverá a recoger una selección de las películas documentales musicales más destacadas del panorama internacional: "Un Día Lobo López" sobre Kiko Veneno, "Elephant 6 Recording Co. Screening", "Music for Black Pigeons", la película dirigida por Sahatsa Jauregi sobre la cantante Verde Prato, "A Film About Studio Electrophonique" y "The Zombies. Hung Up on a Dream".