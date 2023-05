Cine Festival El cine vasco estará en Cannes, fuera de concurso N. V.| EITB Media Publicado: 16/05/2023 17:26 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2023 17:26 (UTC+2) El festival de la costa francesa comienza hoy una edición en la que se podrá ver "Cerrar los ojo", el nuevo largometraje de Victor Erice, y "Robot dreams", película de animación del director bilbaíno Pablo Berger. Escuchar la página Escuchar la página

El festival de cine de Cannes comenzará hoy en la ciudad ribereña francesa, y se cerrará el próximo día 27. Abrirá el certamen la película "Jeanne du Barry", dirigida por Maiwenn y protagoinzada por ella misma junto a Johnny Depp, aunque lo hará fuera de concurso.

También se podrán ver fuera de concurso "Cerrar los ojos", el esperado nuevo largometraje del Victor Erice, que se proyectará el lunes, y "Robot dreams", película de animación del bilbaíno Pablo Berger que verán en Cannes el sábado.

Además, Irati Gorostidi participará en la Semana de la Crítica de Cannes, una muestra paralela al festival, con el cortometraje "Contadores", por lo que repetirá la experiencia que el año pasado protagonizó Estibaliz Urresola con su cortometraje "Cuerdas".

Por su parte, el festival de Sitges ha seleccionado el proyecto 'La ermita', dirigido por Carlota Pereda y producido por Bixagu Entertainment, para participar en el apartado Fantastic 7. Cabe destacar que el mercado ha seleccionado al cineasta bilbaíno Álex de la Iglesia como padrino de esta edición.

Zinebi, además, presentará en Cannes Docs cuatro proyectos de largometraje documental, y entre los trabajos seleccionados encontramos 'Itoiz_Udako Sesioak', dirigido por Larraitz Zuazo y producido por la compañía Doxa Producciones.

La animación vasca presentará sus proyectos 'Conej Steps Out', de Pablo Río, y 'Corpúsculos', de Laura Ibañez López

Además, en el apartado "Revelations. New Spanish Animation Short Films" participará una de las próximas producciones de la empresa bilbaina Uniko, 'To bird or not to bird', de Martín Romero.

En la gala de inauguración del festival, esta noche, el actor Michael Douglas recibirá la Palma de Oro de honor por "su brillante carrera y por su compromiso con el cine".

A continuación, durante doce días, se podrán ver la nueva película de Martin Scorsese, la quinta entrega de la saga Indiana Jones, el cortometraje rodado por Pedro Almodóvar junto a Ethan Hawke y Pedro Pascal y "Asteroid City", la nueva película de Wes Anderson en la que lo acompañan ante la cámara Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton y Bryan Cranston.

Lanzados en la carrera por la Palma de Oro, prestos a impresionar a un jurado encabezado por Ruben Ostlund, directores y directoras como Ken Loach, Hirokazu Kore-eda, Aki Kaurismaki, Nanni Moretti, Justine Triet, Todd Haynes, Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio y Wim Wenders.