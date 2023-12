Cine Programación 2024 Western contemporáneo, Marguerite Duras y Cine y Ciencia, en la pantalla de Tabakalera en 2024 N. V. | EITB Media Publicado: 13/12/2023 11:51 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2023 11:51 (UTC+1) La programación elaborada por Donostia Kultura, Festival de San Sebastián, Filmoteca Vasca, Elías Querejeta Zine Eskola y Tabakalera comenzará el 11 de enero. Los bonos y entradas se podrán comprar desde el 15 de diciembre. Escuchar la página Escuchar la página

"El poder del perro" será uno de los títulos que se podrá ver en Tabakalera

El Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián Tabakalera ha presentado hoy su temporada de cine para 2024, organizada por Donostia Kultura, Festival de San Sebastián, Filmoteca Vasca, Elías Querejeta Zine Eskola y Tabakalera.

El 17 de enero, por ejemplo, comenzará el ciclo Nosferatu, Western USA contemporáneo 1962-2021 con la proyección de Duelo en la Alta Sierra (Ride the High Country, 1962), dirigida por Sam Peckinpah, a la que seguirán hasta diciembre Silverado (Lawrence Kasdan, 1985), Bailando con lobos (Dances with Wolves; Kevin Costner, 1990), Sin perdón (Unforgiven; Clint Eastwood, 1992), El poder del perro (The Power of the Dog; Jane Campion, 2021)…

El ciclo se acompañará de la edición de dos libros, uno en castellano y otro en euskera. El primero, Western USA 1962-1992, ha sido coordinado por Carlos Aguilar y Pablo Fernández, y se publicará a principios de año. El segundo, coordinado por Iñigo Marzabal, se editará a finales de 2024.

La séptima edición del ciclo Cine y Ciencia, que organiza la Filmoteca Vasca en colaboración con el DIPC (Donostia International Physics Center) y el Festival de San Sebastián, comenzará el 11 de enero con la proyección de Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023).

En primavera tendrá lugar el ciclo Klasikoak, que rescatará obras maestras de la historia del cine; y en julio, la séptima edición de Jazzinema. El 2024 finalizará con Cineastas Vascas IV, un encuentro para poner de relieve el trabajo de las realizadoras vascas.

A partir de enero, el cine y la literatura se cruzarán en Tabakalera con la escritora y cineasta Marguerite Duras como eje. El ciclo se compondrá de una sesión de cine mensual relacionada con la escritora y cineasta, junto con una presentación a cargo de un escritor o escritora. La primera invitada será Miren Agur Meabe, que ofrecerá el día 12 de enero una sesión sobre la película Le Camion.

Desde el 13 de enero al 24 de febrero se ofrecerá toda la filmografía del director y guionista belga Bas Devos, y cineastas como Fermin Muguruza (17 de diciembre), Jaione Camborda, Isabel Herguera e Ion de Sosa explicarán su trabajo cara a cara con el público.

El bono de cine de Tabakalera ofrecerá la entrada a 40 películas por 120 euros. El bono se podrá adquirir a partir del 15 de diciembre de 2023 a las 12:00 del mediodía, hasta el 31 de enero de 2024 a las 12:00.