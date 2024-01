Cine 81ª edición 'Oppenheimer' se impone con claridad en los Globos de Oro N. V. | EITB Media Publicado: 08/01/2024 07:27 (UTC+1) Última actualización: 08/01/2024 09:20 (UTC+1) La película de Christopher Nolan gana el premio en cinco categorías, entre ellas las de mejor película de drama, mejor director y mejor actor de drama para Cillian Murphy. 'Pobres Criaturas', de Yorgos Lanthimos, se embolsó el Globo de Oro a mejor película de comedia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:43 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 'Oppenheimer' argi nagusitu da Urrezko Globoetan

'Oppenheimer', del director Christopher Nolan, salió victorioso en el primer gran envite de la temporada de premios en Hollywood: la cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama (Murphy), mejor actor de reparto (Robert Downey Jr) y mejor banda sonora (Ludwig Göransson).

"La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (...) que estaba en manos de un director visionario y maestro", dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

"Barbie", otra de las favoritas de la noche al ser el título con más nominaciones, no obtuvo el éxito esperado al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema 'What Was I Made For?', de Billie Eilish.

Por su parte, la perturbadora comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos 'Pobres Criaturas' se embolsó los Globos de Oro a mejor película de comedia y a mejor actriz de comedia por la interpretación de Emma Stone.

Además, la película francesa 'Anatomía de una caída' se hizo con el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa.

La ceremonia, celebrada en Beverly Hills, en Los Ángeles (EE.UU.), transcurrió con pocos posicionamientos políticos y apenas breves menciones a la renovación de los votantes y los nuevos dueños de los premios. Las productoras Dick Clark Prods. (DCP) y Eldridge Industries compraron en 2023 los derechos de explotación de los Globos de Oro a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

El mensaje más destacado de la noche fue el de la intérprete nativoamericana Lily Gladstone, ganadora a mejor actriz de drama por su papel en 'Los asesinos de la Luna', del veterano director Martin Scorsese, quien dijo parte de su discurso en idioma siksiká (pies negros¿).

Televisión

En los apartados televisivos, la cuarta y última temporada de 'Succession' (HBO Max) cumplió con las expectativas y, tras sus triunfos en 2020 y 2022, se alzó nuevamente con la victoria como mejor serie de drama del curso, además de coronar como mejor actor a Kieran Culkin.

Asimismo, sus compañeros Sarah Snook y Matthew Macfadyen fueron reconocidos como mejor actriz en una serie de este género en el primer caso y como mejor intérprete de reparto en el segundo, elevando a cuatro los galardones logrados.

Los otros dos grandes fenómenos de la pequeña pantalla en esta ocasión fueron 'The Bear' (FX) y 'Beef' (Netflix), con tres premios cada uno, como grandes vencedores en las categorías de mejor serie de comedia o musical y en mejor serie limitada, respectivamente.