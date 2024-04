Cine Palmarés "Indarkeriaren oi(h)artzunak" se lleva el premio del Festival de Cine y Derechos Humanos N. V. | EITB Media Publicado: 19/04/2024 14:17 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2024 14:17 (UTC+2) La película de Amaia Merino y Ander Iriarte se lleve el premio al mejor largometraje, mientras que "Mediha" gana el premio Amnistía Internacional y "The weight of light" el de mejor cortometraje. Escuchar la página Escuchar la página

"Indarkeriaren oi(h)artzunak" cuenta con las ilustraciones de Adur Larrea

El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián ha anunciado hoy en una rueda de prensa el palmarés de su 21ª edición, en la que durante ocho días se ha hablado, entre otros temas, de migraciones, violencia, trabajo, memoria, infancia, torturas, libertad sexual y la guerra.

El festival ha proyectado 45 películas, 26 largometrajes y 19 cortometrajes, y el título ganador del premio del público al mejor largometraje ha sido "Indarkeriaren oi(h)artzunak", de Amaia Merino y Ander Iriarte. El premio Amnistía Internacional ha ido a parar a "Mediha" y el premio del jurado joven al mejor cortometraje a "The weight of light".

Desde el Festival, así es como resumen "Indarkeriaren oi(h)artzunak", que cuenta con la participación de EITB: "40 años después de que ETA secuestrara a su familia y el Estado asesinara bajo torturas a su padre, Tamara Muruetagoiena emprende una incansable búsqueda de verdad y justicia. Tamara, cara a cara, cuenta su tragedia familiar: el impuesto revolucionario, el secuestro por un comando de ETA durante 17 días, la posterior desestructuración familiar, la persecución de la maquinaria estatal, la presión política, el juicio, la detención de su padre y de su madre, las torturas, el asesinato... Pero también su camino hacia la verdad, el reconocimiento y el uso del diálogo como herramienta principal para la resolución de conflictos".

"Mediha" es una película sobre el genocidio contra el pueblo yazidí. Mediha, una adolescente yazidí que acaba de volver de su secuestro por parte del ISIS, vuelve la cámara hacia sí misma para intentar procesar su trauma al tiempo que los equipos de rescate buscan a los miembros de su familia desaparecidos. Se enfrenta a su pasado usando un diario filmado muy personal con el que reclama su voz y avanza con determinación hacia el futuro.

En "The weight of light", la adolescente Surya encuentra una cámara en una enorme montaña de basura en Delhi. Así es como su cámara se convierte en una ventana a las historias no contadas de las mujeres que la rodean. La película oscila entre el documental y la ficción y se centra en una comunidad de recolectores de basura que intentan encontrar su lugar en el mundo entre los deshechos y el calor abrasador.

Hoy, en la última jornada, el Festival de Cine y Derechos Humanos programa dos películas en el teatro Victoria Eugenia: "Muerte en Amara" a las 17:00 y "Nina" a las 20:00. Ambas películas están participadas por EITB.