09/08/2021 11:07 Zinemaldia 69ª edición Johnny Depp, Premio Donostia del Zinemaldia 2021 Mikel Domínguez | EITB Media El actor y productor estadounidense recibirá el galardón honorífico del Festival de Cine de San Sebastián el 22 de septiembre, miércoles.

El actor y productor estadounidense Johnny Depp será galardonado con el Premio Donostia en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Depp recibirá el galardón honorífico el 22 de septiembre, miércoles, dentro de una edición que tendrá lugar del 17 al 25 del mismo mes.

Depp es el primer nombre anunciado para recibir uno de los premios honoríficos del Zinemaldia, que le ha definido como "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea".

Además de su exitosa carrera como actor, Depp también se ha atrevido con la producción de varias películas. Una de las más recientes, Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, sobre el cantante de The Pogues, se llevó el Premio Especial del Jurado en el Zinemaldia de 2020, en su última visita a San Sebastián, durante la cual reconoció estar "obsesionado" con el txakoli.

En la última edición se mostró "encantado" de volver al Zinemaldia, festival al que no había acudido desde hacía dos décadas. A su juicio, el Zinemaldia es un certamen "auténtico" y "de raiz", ya que "tiene que ver con el cine, con las películas, y no están tan preocupados con el aspecto alocado y sensacionalista".

Su dilatada carrera comenzó con 21 años en Pesadilla en Elm Street (1984), donde encarnó el papel de una de las víctimas de Freddy Krueger. A comienzos de los 90 logró sus primeros papeles protagonistas en El lágrima (John Waters) y Eduardo Manostijeras (Tim Burton).

Volvió a estar a las órdenes de Burton en Ed Wood y Sleepy Hollow, y también trabajó con directores de la talla de Emir Kusturica, Jim Jarmush y Terry Gilliam, entre otros.

El papel que le trajo el cariño masivo del gran público fue el del capitán Jack Sparrow en las cinco cintas de la saga de Piratas del Caribe. Ha recibido tres nominaciones a los Oscar, ha ganado un Globo de Oro y otras nueve nominaciones y ha sido reconocido como mejor actor por el Screen Actors Wild.

Según recuerda el Zinemaldia en una nota, Depp ha encarnado a escritores, policías infiltrados o forajidos, "casi siempre inadaptados", lo que le ha otorgado una personalidad singular en el plantel de estrellas de Hollywood. En sus trabajos, ha estado acompañado de figuras como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penélope Cruz, Dustin Hoffman, Judi Dench, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Leonardo Di Caprio y muchos otros.