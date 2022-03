Zinemaldia Guerra en Ucrania El Zinemaldia no vetará a cineastas rusos EITB Media Publicado: 11/03/2022 13:30 (UTC+1) El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha condenado la "intolerable" ataque de Rusia a Ucrania, y ha mostrado su confianza en el poder del festival "como altavoz de voces disidentes". Escuchar la página Escuchar la página

El Zinemaldia de San Sebastián ha publicado una nota sobre la guerra de Ucrania. En primer término, el festival de cine ha condenado "la intolerable agresión de Rusia a Ucrania" y ha expresado su solidaridad con la población ucraniana.

Por otro lado, ante la campaña de algunos festivales y espacios culturales contra creadores y creadoras rusas, el festival manifiesta que "nuestros procesos de selección evalúan las obras cinematográficas de manera individual, nunca en función de la nacionalidad a la que estas pertenezcan, incluso cuando provengan de países con gobiernos que conculcan derechos fundamentales y así seguiremos haciéndolo en estos tiempos convulsos".

"No podemos hacer responsable a la ciudadanía de un país de las decisiones de sus gobiernos. En muchas ocasiones, como ocurre con los miles de ciudadanos rusos que se están manifestando en contra de la guerra, no solo no están de acuerdo con las decisiones de sus gobiernos, sino que luchan contra ellas", añaden.

Por eso, el festival se muestra confiado en su poder "como altavoz de voces disidentes, que buscan expresarse artísticamente en países hostiles a este derecho", y, por ello, las voces rusas que se oponen a la agresión cometida por su país "siempre" tendrán un lugar en el Zinemaldia.

Finalmente, el festival de cine donostiarra expresa su deseo por "el restablecimiento de la legalidad internacional y de la estabilidad pacífica en la zona".