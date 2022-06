Zinemaldia 70ª edición David Cronenberg también recibirá el premio Donostia N. V. | EITB Media Publicado: 24/06/2022 11:17 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2022 11:38 (UTC+2) El gran cineasta canadiense recibirá el premio de honor en la 70ª edición del festival de cine donostiarra, al igual que la actriz francesa Juliette Binoche. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

David Cronenberg. Foto: Caitlin Cronenberg.

El director y guionista canadiense David Cronenberg (Toronto, 1943) recibirá el premio Donostia del Zinemaldia durante esta próxima edición, la septuagésima, según ha anunciado hoy su organización. El perturbador cineasta se une a Juliette Binoche en la lista de honor de esta edición del festival, que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre.

Cronenberg recibirá la distinción el próximo 21 de septiembre en el teatro Victoria Eugenia, tras lo que se proyectará su última película, el largometraje "Crimes of the future", protagonizado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart y que concursó en el pasado Festival de Cannes.

Cronenberg ha dirigido una veintena de películas, entre las que destacan "Scanners", "La mosca", "Una historia de violencia", "Promesas del este", "Cosmopolis"… Ahora, se suma a la lista de cineastas que han recibido el premio Donostia, junto a Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnès Varda, Hirokazu Koreeda y Costa-Gavras.

El cineasta canadiense también ha intervenido como actor en películas de otros cineastas como, por ejemplo, en Nightbreed (Razas de noche, 1990, Clive Barker), To Die For (Todo por un sueño, 1995, Gus Van Sant), Extreme Measures (Al cruzar el límite, 1996, Michael Apted) y Falling (2020), de Viggo Mortensen, a quien ha dirigido también unas cuantas veces. En 2014 publicó su primera novela, Consumed: A Novel (Consumidos).