Zinemaldia Premio Donostia Binoche defiende que "hay que saber rechazar" algunos papeles y evitar "los códigos machistas" del cine Agencias | EITB Media Publicado: 18/09/2022 13:58 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2022 15:53 (UTC+2) "El recorrido iniciático es lo que más me interesa en la interpretación como actriz", ha subrayado. La actriz francesa está muy contenta de que Isabel Coixet le entregue el Premio Donostia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

01:41 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Binochek paper batzuei "ezetz esaten" jakin behar dela esan du, "kode matxistak" ekiditeko

Juliette Binoche, en la rueda de prensa previa a la gala de su Premio Donostia, que ETB4 y eitb.eus ofrecerán en directo, ha asegurado que "hay que saber decir no y rechazar papeles", y ha celebrado que sea Isabel Coixet la que le entregue el galardón en el Kursaal.

La actriz francesa ha señalado que "admira profundamente" a la directora catalana, a quien ha definido como "inteligente, rápida, muy culta". "Es una persona a la que le gusta coger el toro por los cuernos, a quien admiro y quiero", ha manifestado.

Binoche ha explicado que no tiene "una visión de conjunto" del cine, porque es "una mujer sobre el terreno, que busca en sí misma y confronta con un guion". Cuando interpreta nunca "juzga" los papeles, sino que trata de "amar el papel", y busca que "en el guion haya una evolución, un recorrido interior que lo haga más humano". "El recorrido iniciático es lo que más me interesa en la interpretación como actriz", ha subrayado.

Preguntada por si hay menos papeles para actrices maduras, ha asegurado que ella no lo siente así, ya que no le faltan trabajos quizá porque tiene "mucha suerte" o por su relación con muchos directores. No obstante, ha admitido que otras actrices "sí lo sufren". A su juicio, hay veces que "hay que decir no al cine codificado" y "saltar a lo desconocido, saltar de los códigos machistas".

Sobre el recientemente fallecido Jean Luc Godard, ha señalado que en la película que rodó con él descubrió que "un realizador no es necesariamente una persona que va a ayudarte" y fue como "una ducha fría". A pesar que de no fue "una relación fácil", Binoche recuerda que se sentía "feliz y emocionada" trabajando para el cineasta, y aprendió que "no es el patio del colegio, que hay que ser responsable". "No fue nada fácil trabajar con él", ha añadido.