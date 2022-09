Zinemaldia Entrevista Alberto Gastesi: “'Gelditasuna ekaitzean' es una historia de retratos, de rostros, de luces y de sombras” Natxo Velez | EITB Media Publicado: 19/09/2022 16:44 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2022 06:56 (UTC+2) El cineasta donostiarra presentará en la Gala del Cine Vasco “Gelditasuna ekaitzean”, un drama donostiarra sobre cómo también nos conforman aquellos caminos que no elegimos. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Alberto Gastesi: "Erretratuen, aurpegien, argien eta itzalen istorioa da 'Gelditasuna ekaitzean'"

El Zinemaldia celebra hoy, en su quinta jornada, la Gala del Cine Vasco, que tendrá lugar en el teatro Victoria Eugenia a partir de las 19:30 horas y se podrá ver en directo en eitb.eus.

En el marco de esa celebración, el director Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985) presentará "Gelditasuna ekaitzean", drama filmado en San Sebastián con vocación de estilo (está rodado en formato 4:3 y en blanco y negro) y en el que un elenco formado principalmente por Loreto Mauleón, Iñigo Gastesi, Aitor Beltrán y Vera Milán nos muestran guiándonos atrás y adelante en el tiempo de qué manera, como rezaba Alejandro González Iñárritu en "Amores perros", también somos lo que hemos perdido, también nos definen las sendas que no cogimos.

Hablamos con Alberto Gastesi y Loreto Mauelón sobre la película.

¿Qué hay en el origen de "Gelditasuna ekaitzean? ¿Qué te animó a querer armar la película?

En el origen de la película hay muchas cosas: está la necesidad de rodar un largometraje después de años de experimentar con la ficción y con un equipo (tanto actores como técnicos) que se ha ido repitiendo, hay una historia de dos personas con un pasado en común que se reencuentran en un piso en venta en la ciudad, y también está la voluntad de rodar de manera muy libre y aventurera buscando una mezcla de tonos para construir uno propio.

Respecto a lo que me empujó a meterme en la aventura, supongo que sobre todo tenía ganas de poner sobre la mesa mi visión del cine en un formato largo, después de haberla probado en los cortos.

Se aprecia una apuesta estilística clara a la hora de llevar esa visión del cine a la pantalla: formato 4:3 y rodaje en blanco y negro. ¿Qué ventajas y qué dolores de cabeza te ha traído esa decisión?

La historia la vemos de esa manera porque yo mismo la visualicé así en el momento de tener la idea originaria de la película. Es una decisión que ya venía tomada adjunta al origen de la idea.

Para mí es una historia de retratos, de rostros, de luces y de sombras. Por eso esas geometrías tenían que ser representadas en blanco y negro, sin color, y en esos encuadres.

Las dificultades que se ha supuesto son las de trabajar encuadrando e iluminando de una forma que no es habitual para los equipos técnicos, pero las ventajas que eso conlleva teniendo un presupuesto reducido como el nuestro son muy grandes, porque la directora de arte puede trabajar en la escala de grises obviando los colores de las prendas y de las localizaciones.

Alberto Gastesi ('Gelditasuna ekaitzean')

Durante toda la historia, la información se le va dosificando al espectador o espectadora. ¿Cómo han sido las decisiones en ese ámbito tanto al escribir como al dirigir la película?

Ha sido un proceso muy interesante llevado a cabo junto con Alex (el coguionista Alex Merino), una construcción por capas y, desde luego, no lineal.

Teníamos claros algunos puntos clave por los que pasaban los personajes, y sobre ellos íbamos rescribiendo hacia delante y hacia atrás, con lo que a veces esos puntos clave se cuestionaban y cambiaban.

Lo importante ha sido mantener un espíritu lúdico y aventurero en todo el proceso de creación, no tener miedo a ir sin red en el salto, sabiendo que hasta el momento de rodar las escenas podían ser rescritas, o algunas improvisaciones de los ensayos incorporadas a los diálogos.

Por tanto, no ha sido tanto un ejercicio de velar por lo que estaba escrito, de ocultar elementos, sino un todo anárquico de quitar, añadir, reemplazar, repensar y encontrar. Me parece esencial no tener ideas preconcebidas, no querer contar nada, sino más bien explorar, trabajar con voluntad de libertad, llegar al set sin tener storyboard ni planificación fija.

LORETO MAULEÓN, actriz ¿Qué te convenció para meterte en la piel de Lara cuando te presentaron la película? Por una parte, sabía que, siendo un proyecto de Alberto y de Álex, me iba a encontrar con una historia bien contada y de calidad, porque los conozco desde hace tiempo y también conozco su trabajo. La primera vez que leí el guion lo pude comprobar: me encontré con un guion precioso, con mucha sensibilidad y que me apeteció contar desde el primer momento. Además, el personaje de Lara, con tantas capas, me pareció muy interesante para trabajar, sabiendo también con quién iba a compartir ese trabajo de elenco. Se trata de tu primer papel protagonista, y Lara soporta gran parte del peso de la película. ¿Se ha tratado de un proceso muy diferente al de tus anteriores trabajos? Todos los trabajos son complejos y distintos, pero evidentemente llevar bastante peso de la película me produce respeto. Lo que pasa es que, tanto con los compañeros como con el director existe tanto respeto y cariño que el trabajo lo he podido disfrutar sin sentir presión. Hemos compartido opiniones y trabajado entre todos, que para mí es la forma más bonita de trabajar, en equipo.

Los y las protagonistas se mueven durante toda la película entre acontecimientos fortuitos y las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué peso tiene cada uno de esos apartados en nuestras vidas?

Bueno, somos posibilidad, caminos que se abren infinitos delante de nosotros, pero también desvíos que nunca tomamos en el pasado. Es verdad, esto es un tema recurrente en el film y casi la estructura que resuelve la trama, además de un motivo visual presente en muchas escenas.

Es universal que al menos en algún punto nuestras vidas, en un momento decisivo, no hemos sido valientes al decidir coger o no un camino. De esos fantasmas que crecen en "lo que pudo haber sido" habla el filme, y no desde el resentimiento sino diciendo que estos fantasmas forman parte del presente y del quienes somos, y tenemos que convivir con ellos aceptándolos en paz para erigir un futuro.

La película se apoya en el trabajo de los actores y actrices Loreto Mauleon, Iñigo Gastesi, Aitor Beltran eta Vera Milán. ¿Por qué los elegisteis?

Porque son amigos. Da la casualidad de que tengo amigos con un talento descomunal para la interpretación, y estoy contentísimo de ver el resultado de su trabajo en pantalla, es inmejorable.

Cuando escribes, piensas la película, trabajas en la preproducción e incluso ruedas, conoces una sombra de los personajes. Mi trabajo es no impedir que los personajes salgan de su sombra para que podamos verlos vivir. Y estoy maravillado de haber terminado conociendo de verdad a Lara, Daniel, Telmo y Vera.

Loreto Mauleón y Vera Milán ('Gelditasuna ekaitzean'

"Gelditasuna ekaitzean" es una película muy donostiarra, la ciudad está muy presente en la historia. ¿Imaginabas algún escenario mejor para su estreno que la Gala del Cine Vasco en el Zinemaldia?

De mi infancia y adolescencia recuerdo que el momento más feliz del año era esta época, a finales de septiembre, viviendo el Zinemaldia.

Imagínate estar ahora al otro lado de la pantalla, proyectando para las butacas en las que me senté tantas veces.

Rodar en Donostia mi debut, entre las calles y rincones que he pisado en mi infancia, ha sido una constante sensación de embriaguez. Y solo entiendo el hacer cine así.

Después de su estreno, ¿qué camino le queda a "Gelditasuna ekaitzean"?

Estamos aun viendo en qué festival extranjero hacemos el estreno internacional de la película. Después llegará la distribución en salas comerciales, que espero sea en las más posibles, aunque esto parezca ya más una quimera.

Acabaremos en plataformas al final del ciclo. Estamos aún a menos de mitad de camino.

'Gelditasuna ekaitzean'

También tienes entre manos el proyecto de "Singular", que fue premiado en el festival de Sitges, entre otros. ¿En qué punto se encuentra?

"Singular" está aún en fase de financiación, pero dando pasos muy importantes. Esperamos rodar la película en 2023, con Patrícia López Arnaiz y Javier Rey de protagonistas.

Además, en Vidania Fims estamos financiando el primer largo de Andrés Daniel Sainz y desarrollando dos series para el medio plazo.