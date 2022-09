Zinemaldia Sección Oficial Sebastián Lelio clama contra el fundamentalismo en "The Wonder" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 22/09/2022 12:10 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2022 12:47 (UTC+2) El oscarizado director chileno presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia un thriller piscológico de época que, apoyado en la interpretación de Florence Pugh, se revuelve contra el fanatismo, reivindica la ciencia y habla de segundas oportunidades. Escuchar la página Escuchar la página

Sebastián Lelio ha presentado hoy en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebatián The Wonder, un thriller dramático ambientado en la Irlanda de la segunda mitad del siglo XIX en el que presenta la historia de Anna O' Donnell, una niña de once años que luce reluciente a pesar de que se dice que lleva cuatro meses sin probar bocado.

La enfermera londinense Lib Wright, una Florence Pugh sobre la que descansa toda la película, será enviada hasta el pueblo irlandés para, pese a las dificultades con las que se topará, tratar de arrojar luz sobre este "milagro", combatir la fe con ciencia y someter la (frecuentemente falsa) certeza a la duda. ¿Os suena?

Partiendo de esa historia, recogida en la novela El prodigio de la escritora irlandesa Emma Donoghue, Lelio articula una reivindicación de la ciencia frente al fundamentalismo, en este caso católico, y una invitación a buscar la verdad, a intervenir y no escudarnos en una falsa concepción de tolerancia que deriva, finalmente, en desafección e indiferencia. Apuesta por estar dentro, y no fuera.

Pugh, actriz con una carrera lanzada, da vida con sobrada solvencia a su personaje, y su interpretación refuerza esta denuncia de la religión como simplificadora tapadera, como barniz que siempre oculta algo más. The Wonder reivindica, además, las segundas oportunidades, y su escenografía, tan simple como efectiva y honesta, queda quizás manchada por un uso de la música con demasiado afán de dirigismo.

La apuesta de Lelio, además, queda reforzada por un guiño al espectador, con el que se muestra franco y al que le muestra el armazón sobre el que se apoya la historia, los mecanismos de una ficción que nos acerca el mundo en el que vivimos.

The Wonder contrapone las historias por opción, como la que ella misma nos acerca, contra las historias por imposición, caso de las religiones como norma forzosa de vida.