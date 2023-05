Zinemaldia 71ª edición Javier Bardem, primer protagonista del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 12/05/2023 12:03 (UTC+2) Última actualización: 12/05/2023 13:10 (UTC+2) El actor español, que ganó la Concha de Plata en 1994, será la imagen del cartel del festival, y recbirá uno de los premios Donostia. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Javier Bardem, en el Zinemaldia 2021. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Javier Bardem, Zinemaldiko lehen protagonista

El Festival de Cine de San Sebastián celebrará su 71ª edición entre los días 22 y 30 de septiembre, y ya sabemos que el cartel principal del evento llevará la imagen de Javier Bardem y que el actor, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, recibirá uno de los premios Donostia de esta edición. Será el primer día del Zinemaldia, 22 de septiembre, durante la ceremonia de inauguración.

Bardem ganó la Concha de Plata de mejor actor en 1994, gracias a su trabajo en las películas "Días contados", del director donostiarra Imanol Uribe, y "El detective y la muerte"; hizo su primera visita al Zinemaldia un año antes, cuando presentó Huevos de oro (Bigas Luna) en la Sección Oficial.

En su exitosa carrera, Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) ha recibido más de un centenar de galardones, entre los que figuran el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA por No Country for Old Men (No es país para viejos, 2007), los Goyas por sus actuaciones en Días Contados (1994), Boca a boca (1995), Los lunes al sol (2002), Mar adentro (2004), Biutiful (2010) y El buen patrón (2021), además de a la mejor película documental como productor de Hijos de las nubes, la última colonia (2012): se ha hecho con premio a mejor actor en Cannes (Biutiful, 2010) y la Copa Volpi en Venecia (Before Night Falls / Antes que anochezca, 2000 y Mar adentro, 2004).