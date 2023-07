Zinemaldia New Directors Once películas de cineastas emergentes, en la sección New Directors del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 27/07/2023 13:38 (UTC+2) Última actualización: 27/07/2023 13:41 (UTC+2) La sección Kutxabank-New Directors proyecta primeros o segundos largometrajes de directores y directoras. La mejor película recibirá un premio de 50 000 euros. Escuchar la página Escuchar la página

Once producciones de diecinueve países se disputarán el premio Kutxabank-New Directors en la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre. Del total de trabajos elegidos en la sección, que presenta primeros o segundos largometrajes de directores y directoras, este año siete son óperas primas y el resto son segundas películas.

Participarán con su segunda película Liang Ming (Yichun, China. 1984) con Xiao Yao You / Carefree Days, Daichi Murase (Shigaraki, Japón. 1997) con Kiri no Fuchi / Beyond The Fog, Javier Macipe (Zaragoza, 1987) con La estrella azul / The Blue Star y Henry Bernadet (Quebec, 1977) con Les Rayons Gamma / Gamma Rays.

Por su parte, presentarán su primer largometraje Farhad Delaram (Teherán, Irán. 1988), Askhat Kuchinhirekov (Almaty, Kazajistán. 1982), Niclas Larsson (Malmö, Suecia. 1990) con una película protagonizada por Taylor Russell, Ewan McGregor y Ellen Burstyn, Ilia Malakhova (San Petersburgo, Rusia. 1973), Juan Sebastián Quebrada (Medellín, Colombia. 1987), Diwa Shah (Nainital, India. 1995) y Nicole Midori Woodford (Singapur, 1986).

Será un jurado el encargado de proclamar la película ganadora, que recibirá un premio de 50 000 euros a repartir entre su director o directora y el distribuidor en España. Los trabajos correspondientes a la sección de New Directors son candidatos también al Premio TCM de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

Más allá de New Directors, especializada en ello, el Zinemaldia programa primeras y segundas obras en prácticamente todas las secciones, y también se muestran primeros trabajos en Nest, la sección competitiva de cortometrajes de estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo.