Zinemaldia 71 edición 25 producciones participarán en el Premio Zabaltegi-Tabakalera del Zinemaldia EITB Media Publicado: 24/08/2023 14:05 (UTC+2) Última actualización: 24/08/2023 14:10 (UTC+2) Quince largometrajes, ocho cortos y dos mediometrajes competirán por el premio 'más abierto' del Zinemaldia. Entre ellas se encuentran producciones que han participado en otros muchos festivales de cine, así como las que están pendientes de estreno.

Euskaraz irakurri: 25 lanek hartuko dute parte Donostia Zinemaldiko Zabaltegi-Tabakalera sailean

El Premio Zabaltegi-Tabakalera de la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián contará con un total de 25 producciones: quince largometrajes, ocho cortos y dos mediometrajes. La mayoría de ellos proceden de Berlín, Cannes, Locarno, Venecia y otros festivales cinematográficos. En este premio no hay límites en cuanto a estilo y tiempo, lo que lo convierte en la sección competitiva más abierta.

Estos son los candidatos al premio:

- Subete no Yoru wo Omoidasu / Remembering Every Night de Yui Kiyohara (largometraje)

- Film annonce du film qui n'existera jamais: 'Drôles de Guerres' / Trailer of the Film That Will Never Exist: 'Phony Wars' del cineasta fallecido en 2022 Jean-Luc Godard (corto)

- El documental El juicio / The Trial dirigido por Ulises de la Orden que presentó en la sección Panorama de la Berlinale

- Aunque es de noche / Even Though it's Night de Guillermo García Lopez (corto)

- Camping du lac de Éléonore Saintagnan, película que acaba de participar en la sección Cineasti del Presente del Festival de Locarno, donde ha ganado el Premio Especial del Jurado (largometraje)

- Xue yun / Absence de Wu Lang que pasó por la sección Encounters del Festival de Berlín (corto)

- Duan Pian Gu Shí / Short Story de Wu Lang, que se estrenará en la sección Orizzonti de Venecia

- Eduardo Williams presenta El auge del humano 3 / The Human Surge 3, que ha ganado en Locarno el Premio Boccalino de Oro de la Crítica Independiente a la mejor película (largometraje)

- Gamopituli Khalkhi / We Are The Hollow Men de Rati Oneli (corto)

- Here de Bas Devos (largometraje)

- L'Île / The Island de Damien Manivel

- La Palisiada de Phlilip Sotnytxenko

- Los delincuentes / The Delinquents de Rodrigo Moreno

- Mixtape La Pampa de Andres Di Tella

- Orlando, mi biografía política / Orlando, My Political Biography de Paul B. Preciado (largometraje)

- Oyu de Atsushi Hirai (corto)

- Silan de Ashmita Guha Neogi

- Quitter la nuit / Through the Night de Delphine Girarde (largometraje)

- Blazh / Grace de Ilya Povolotsky (largometraje)

- Or panas yachid / Single Light de Shaylee Atary, estrenado en el festival de cine de Jerusalén (corto)

- Suigyo no majiwari / Two of Us de Kohei Igarashi (corto)

- Antier noche / Nights Gone By de Alberto Martín Menacho estrenado en Visions du Réel (largometraje)

- Bén Trong Vo Ken Vang / Inside the Yellow Cocoon Shell de An Pham Thien, coproducción internacional ganadora de la Cámara de Oro, el galardón que recibe el mejor debut del Festival de Cannes

- Mamántula del cineaste de Urnieta Ion de Sosa (mediometraje)

- Contadores de Irati Gorostidi, que participó en la Semana de la Crítica de Cannes y formó parte del catálogo Kimuak del año pasado (corto)