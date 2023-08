Zinemaldia 71. edizioa 25 lanek hartuko dute parte Donostia Zinemaldiko Zabaltegi-Tabakalera sailean EITB Media Publikatuta: 2023/08/24 14:01 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/08/24 14:10 (UTC+2) Hamabost film luzek, zortzi film laburrek eta bi film ertainek lehiatuko dute Zinemaldiaren sari "irekienagatik". Horien artean, beste zinema-jaialdi askotan parte hartu duten produkzioak daude, baita estreinatzeke daudenak ere. Orria entzun Orria entzun

Zabaltegi-Tabakalera sariaren kartela. Argazkia: Zinemaldia.

Donostia Zinemaldiko 71. edizioko Zabaltegi-Tabakalera sailean guztira 25 lan lehiatuko dira; hamabost film luze, zortzi film labur eta bi film ertain. Horietako gehienak Berlindik, Cannestik, Locarnotik, Veneziatik eta beste hainbat zinema-jaialditan ikusitakoak dira. Sail honetan ez dago mugarik estilo eta denborari dagokienez, eta horrek sail irekiena bihurtzen du.

Saria lortzeko hautagaiak honakoak dira:

- Yui Kiyohararen Subete no Yoru wo Omoidasu / Remembering Every Nigh (film luzea)

- 2022an hil zen Jean-Luc Godard zinemagilearen Film annonce du film qui n'existera jamais: 'Drôles de Guerres' / Trailer of the Film That Will Never Exist: 'Phony Wars' (film laburra)

- Ulises de la Orden dokumental-zuzendari argentinarrak Berlinaleko Panorama sailean estreinatutako El juicio / The Trial ez fikzioa

- Guillermo García Lópezen Aunque es de noche / Even Though it's Night (film laburra)

- Éléonore Saintagnanen Camping du lac (film luzea). Locarnoko zinema-jaialdiko Cineasti del Presente sailean parte hartu berri du, eta Epaimahaiaren Sari Berezia bereganatu du

- Wu Langen Xue yun / Absence. Berlingo zinema-jaialdiko Encounters sailean izan zen (film laburra)

- Wu Langen Duan Pian Gu Shí / Short Story. Veneziako Orizzonti sailean estreinatuko da.

- Eduardo Williamsek Kritika independenteak film onenari emandako Urrezko Boccalino Saria irabazi zuen El auge del humano 3 / The Human Surge 3 aurkeztuko du (film luzea)

- Rati Oneliren Gamopituli Khalkhi / We Are The Hollow Men (film laburra)

- Bas Devosen Here (film luzea)

- Damien Manivelen L'Île / The Island

- Philip Sotnytxenkoren La Palisiada

- Rodrigo Morenoren Los delincuentes / The Delinquents

- Andres Di Tellaren Mixtape La Pampa

- Paul B. Preciadoren Orlando, mi biografía política / Orlando, My Political Biography (film luzea)

- Atsushi Hirairen Oyu (film laburra)

- Ashmita Guha Neogiren Silan

- Delphine Girarden Quitter la nuit / Through the Night (film luzea)

- Ilya Povolotskyren Blazh / Grace (film luzea)

- Shaylee Ataryk Jerusalemgo zinema-jaialdian estreinatutako Or panas yachid / Single Light (film laburra)

- Kohei Igarashiren Suigyo no majiwari / Two of Us (film laburra)

- Alberto Martín Menachok Visions du Réel jaialdian estreinatutako Antier noche / Nights Gone By (film luzea)

- An Pham Thienek Cannesko zinema-jaialdiko Urrezko Kamera irabazi zuen Bén Trong Vo Ken Vang / Inside the Yellow Cocoon Shell

- Ion de Sosa urnietarraren Mamántula (film ertaina)

- Cannesko Semaine de la Critique atalean parte hartu zuen Irati Gorostidiren Contadores filma (film laburra)