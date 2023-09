Zinemaldia Made in Spain Évole critica el "ruido" generado en torno al estreno del documental sobre Josu Urrutikoetxea Agencias | EITB Media Publicado: 23/09/2023 17:20 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2023 17:20 (UTC+2) El periodista presenta en el Zinemaldia "No me llame Ternera", que cuenta con la participación del exmiembro de ETA en una "tensa y exhaustiva conversación". "Es una anomalía de este país que no sabe mirar a su pasado, aunque duela", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Jordi Évole y Marius Sánchez, en rueda de prensa. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Evolek Josu Urrutikoetxeari buruzko dokumentalaren estreinaldiaren inguruan sortutako "zarata" kritikatu du

Jordi Évole, coautor del documental No me llame Ternera, ha criticado el "ruido" originado por su estreno en el Festival de Cine San Sebastián. En la cinta, que se presenta en la sección Made in Spain, Évole recoge el testimonio de Josu Urrutikoetxea, exmiembro de ETA.

"Hoy se ven encuestas que muestran que jóvenes de 20-25 años no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Es una anomalía de este país que no sabe mirar a su pasado, aunque duela. La historia duele, pero tenemos que decidir si queremos estar en la parte que canta "Que te vote Txapote" o en la parte de conocer quién era Txapote. Yo sé dónde quiero estar", ha asegurado. Además, Évole ha afirmado que está "decepcionado" por el lenguaje poco "conciliador" de Urrutikoetxea.

El periodista ha lamentado que "en un festival en el que se presentan películas de gente como Fernando Trueba, J. A. Bayona o Isabel Coixet" haya hecho tanto "ruido". "No era nuestra intención llegar con tanta expectación", ha afirmado.

Évole ha reconocido que se sorprendió porque no esperaba que el documental "creciese como lo ha hecho", al tiempo que ha confesado que sabía que era un tema "espinoso". "Lo cojas por donde lo cojas este asunto, siempre te pinchas", ha comentado.

"Los que hicieron el comunicado en contra del documental han marcado por dónde iría, los comentarios de la película. Nos hubiese gustado un visionado previo", ha indicado.