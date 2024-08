Zinemaldia Perlak Cannes inunda la selección Perlak de San Sebastián, donde se verá la última de Garaño y Arregi Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 16/08/2024 12:23 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2024 12:41 (UTC+2) Nueve de las trece joyas seleccionadas por Zinemaldia proceden del festival francés. Jon Garaño y Aitor Arregi traerán "Marco" desde Venecia hasta el Velódromo. Escuchar la página Escuchar la página

Jacques Audiard abrirá la sección con "Emilia Pérez".

Trece películas de otros festivales competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián dentro de la sección Perlak. Nueve de ellas provienen de Cannes, incluida la Palma de Oro, pero Zinemaldia también ha seleccionado joyas de Berlín, Venecia, Sitges y Annecy.

La película ganadora de la Palma de Oro de este año en Cannes, Anora, de Sean Baker, será una de las más destacadas. Cuenta la historia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con un oligarca ruso.

Desde Francia llegará también el Premio del Jurado, Emilia Pérez (Jacques Audiard), que servirá como inauguración de la sección, y el Premio Especial del Jurado y Premio FIPRESCI, Daney Anjir Maabed (Mohammad Rasoulof). Bird (Andrea Arnold), Megalopolis (Francis Ford Coppola), En fanfare (Emmanuel Courcol), Oh Canada (Paul Schrader) y Parthenope (Paolo Sorrentino) completan la destacada porción de Cannes presente en San Sebastián, junto con All We Imagine as Light (Payal Kapadia), que obtuvo el Oeil d'Or al mejor debut documental en la Quincena de Realizadores.

En la lucha por el premio del público donostiarra y visitante también competirán la animación Memoir of a Snail (Adam Eliot), ganadora del Cristal al mejor largometraje en el Festival de Annecy; The Substance, con la que Coralie Fargeat se llevó la distinción para la mejor dirección en Sitges; A Traveler's Needs, la película de Hong Sansoo que se llevó el Oso de Plata-Gran Premio del Jurado en Berlín, y Ainda Estou Aquí (Walter Salles), que estará en dos semanas en Venecia.

Además de estas trece cintas, fuera de concurso destaca la nueva película de Jon Garaño y Aitor Arregi, Marco, que se verá en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia. Marco es un hombre (Eduard Fernández) que falseó su biografía para hacerse pasar por superviviente del campo de concentración de Flossenbürg. Zinemaldia ofrecerá la nueva obra de los gipuzkoanos en el Velódromo.

Una animación épica de DreamWorks dirigida por Chris Sanders (The Wild Robot) y un documental sobre Maria Callas dirigido por Tom Volf y Yannis Dimolitsas completan Perlak fuera de concurso.