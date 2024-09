Zinemaldia 2024 72ª edición El premio Sebastiane celebrará su 25º aniversario en el Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 03/09/2024 12:11 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2024 12:12 (UTC+2) El galardón LGTBIQA+ que Gehitu entrega en el festival donostiarra ha organizado una proyección especial de "120 pulsaciones por minuto" el domingo, 22 de septiembre, en los cines Príncipe. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

"Baby", de Marcelo Caetano, recibirá el premio Sebastiane Latino Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Sebastiane sariaren 25. urteurrena ospatuko dute Zinemaldian

Desde Krámpack (Cesc Gay, 2000) a 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola, 2023), Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco, ha otorgado ya dentro del Festival Internacional de Cine de San Sebatián 24 premios Sebastiane para reconocer la película que mejor reflejara "las realidades, libertades y progresos de personas homosexuales, bisexuales, trans, intersexuales, queer y asexuales".

Para conmemorar el 25º aniversario del premio, este año se ofrecerá una proyección especial de 120 battements par minute (120 pulsaciones por minuto), ganadora del Premio Sebastiane en 2017, el domingo 22 en los Cines Príncipe (18:15 horas). Asistirán al pase su director, Robin Campillo, y su protagonista, Nahuel Pérez Biscayart.

A lo largo de su historia, el premio ha reconocido los retratos de la situación de las libertades sexuales en países como Sri Lanka, Venezuela, Argelia o Bélgica y también, por ejemplo, la segunda película de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, 80 egunean (2010).

En esta edición, hay catorce películas candidatas al Premio Sebastiane 2024: dos en New Directors: Bagger Drama y Por donde pasa el silencio; cinco en Horizontes Latinos (Cidade; Campo; El Jockey; Los domingos mueren más personas; Ramón y Ramón; y Reas); tres en Zabaltegi-Tabakalera (I Saw The Tv Glow, Sombra grande y Boku No Ohisama); una en Perlak (Emilia Pérez); y tres en Made in Spain (Norberta; Orgullo Vieja; y Reír, Cantar, Tal Vez Llorar).

El jurado estará compuesto por integrantes de Gehitu y los actores Eneko Sagardoy y Anna Castillo, y la película ganadora del premio se desvelará en Bidasoa Taproom el viernes 27 a las 19:00 horas.

Sebastiane Latino para "Baby"

Además del premio principal, en 2013 Gehitu decidió dedicar un premio específico a las películas latinoamericanas, el Sebastiane Latino, que en sus primeras once ediciones ha reconocido los trabajos de cineastas como Sebastián Lelio, Jayro Bustamante y Clarisa Navas. Este año, la película ganadora del Premio Sebastiane Latino es Baby, producción brasileña, dirigida por Marcelo Caetano.

Listado histórico de películas del Premio Sebastiane

2000 Krámpack | Cesc Gay

2001 Le fate ignoranti | Ferzan Ozpetek

2002 Tani Tatuwen Pyabanna (Flying With One Wing) | Asoka Handagama

2003 Le soleil assassiné | Abdelkrim Bahloul

2004 Beautiful Boxer | Ekachai Uekrongtham

2005 Malas temporadas | Manuel Martín Cuenca

2006 Estrellas de la línea | Chema Rodríguez

2007 Caramel | Nadine Labaki

2008 Vicky Cristina Barcelona | Woody Allen

2009 Contracorriente | Javier Fuentes-León

2010 80 egunean | José Marí Goenaga – Jon Garaño

2011 Albert Nobbs | Rodrigo García

2012 Joven y alocada | Marialy Rivas

2013 Dallas Buyers Club | Jean Marc Vallée

Mención especial del jurado: Pelo Malo | Mariana Rondón

2014 Une nouvelle amie | François Ozon

2015 Freeheld | Peter Sollet

2016 Bar Bahar | Maysaloun Hamoud

2017 120 battements par minute | Robin Campillo

Mención especial del jurado: Soldatii Poveste Din Ferentari | Ivana Mladenovic

2018 Girl | Lukas Dhont

2019 Monos | Alejandro Landes

2020 Falling | Viggo Mortensen

2021 The Power of the Dog | Jane Campion

2022 Something You Said Last Night | Luis De Filippis

2023 20.000 especies de abejas | Estibaliz Urresola