Premios Óscar 2024 Siete premios "Oppenheimer" arrasa con todo en los Óscar N. V. | EITB Media Publicado: 11/03/2024 05:50 (UTC+1) Última actualización: 11/03/2024 06:49 (UTC+1) La película de Christopher Nolan se hace con siete premios, entre ellos los de mejor película y mejor director, en una gala en la que "Robot dreams", del bilbaíno Pablo Berger, no pudo llevarse el premio a mejor película de animación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

1:19 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Oppenheimer" beste guztien gainetik, Oscar sarietan

"Oppenheimer", el retrato del físico estadounidense Robert Oppenheimer dirigido por Christopher Nolan, cumplió con su papel de favorita y fue la gran triunfadora en la 96ª edición de los Oscar, celebrada en el Dolby Theatre de Los Angeles.

El filme centrado en la figura del científico creador de la bomba atómica se alzó con siete premios, incluyendo el de mejor película, mejor actor para Cillian Murphy y mejor dirección para Christopher Nolan.

El director bilbaíno Pablo Berger no pudo llevarse el Óscar a mejor película de animación, al que optaba por el largometraje "Robot dreams" pero que acabó ganando el maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki.

"Oppenheimer" impuso su ley, y no dejó resquicio a otras películas destacadas del año como "Barbie" (Greta Gerwig), que solo ganó el premio a mejor canción (se desvaneció por completo aquel duelo Barbenheimmer del que tanto se habló antes de la temporada de premios), "Pobres criaturas" (Yorgos Lanthimos) que se llevó tres, "La zona de interés" (Jonathan Galzer) dos y "Anatomía de una caída" (Justine Triet) uno.

"Oppenheimer" apabulla

El angloestadounidense Christopher Nolan recibió el premio a mejor dirección, el primero en esta categoría en toda su carrera después de ocho nominaciones, de las manos de Steven Spielberg. "Las películas tienen poco más de 100 años. No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje, pero saber que creéis que soy una parte importante de esto significa muchísimo para mí", afirmó.

El actor irlandés Cillian Murphy, por su parte, dedicó su premio en la categoría de mejor actor protagonista a "aquellos que luchan por la paz". "Hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y para bien o para mal vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicarle este premio a todos aquellos que luchan por la paz", dijo Murphy.

Además de los Óscar a mejor película, dirección y actor protagonista, "Oppenheimer" se alzó también con los premios a la mejor banda sonora para Ludwig Göransson, mejor fotografía para Hoyte van Hoytema, mejor montaje para Jennifer Lame y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

"Pobre criaturas" mantiene el tipo

El Oscar a la mejor actriz protagonista fue para Emma Stone, que logró su segunda estatuilla por 'Pobres criaturas'. La película de Yorgos Lanthimos también se hizo con otros dos de los once premios a los que optaba: mejor diseño de producción para James Price, Shona Heath y Zsuzsa Mihalek, y mejor maquillaje y peluquería para Nadia Stacey, Mark Coulier y Robert Hammond.

El premio a la mejor actriz de reparto fue para Da'Vine Joy Randolph por su trabajo en "Los que se quedan" (Alexander Payne).



El Óscar al mejor guion original fue para Justine Triet y Arthur Harari por la cinta francesa "Anatomía de una caída", mientras que Cord Jefferson se llevó el premio al mejor guión adaptado por el libreto de 'American Fiction'.

"La zona de interés"

La película británica "La zona de interés" (Jonathan Glazer), que sigue el día a día del comandante nazi encargado de dirigir el campo de exterminio de Auschwitz y su familia, se llevó el Oscar a la mejor película internacional y el de mejor sonido para Tarn Willers y Johnnie Burn.

Precisamente, en una gala con poco contenido político dentro del teatro, ha sido el director de una película sobre el holocausto la única persona que ha hablado explícitamente sobre el actual conflito en Oriente Próximo.

"La película muestra que la deshumanización saca lo peor de nosotros, y lo podemos comprobar con nuestro pasado y presente", dijo Glazer al recoger el premio de manos del puertorriqueño Bad Bunny.

"Ya sean las víctimas del ataque del 7 de octubre o de la ofensiva en curso contra Gaza, todas han sido víctimas de esta deshumanización ¿cómo resistimos?', añadió el director.

"Robot dreams", de vacío

La película "Robot Dreams", del bilbaíno Pablo Berger, no pudo conseguir el Óscar a la mejor película de animación. El Oscar en esta categoría fue para 'El chico y la garza', producción del Studio Ghibli dirigida por el legendario Hayao Miyazaki.

El premio al mejor documental fue para '20 días en Mariúpol'. "Seguramente sea el primer director que sube a este escenario y diga que desearía no haber hecho jamás esta película, que desearía cambiar este Oscar porque Rusia no hubiera atacado Ucrania", afirmó Mstyslav Chernov, director del filme que le dio a Ucrania su primer Oscar.

Wes Anderson se llevó, tras ocho nominaciones, su primer premio de la Academia de Hollywood, por su cortometraje 'La maravillosa historia de Henry Sugar'.

El galardón a la mejor canción original fue para 'What was I made for?', el tema compuesto para la película 'Barbie' por Billie Eilish y Finneas O'Connell. Este fue el único premio que se llevó la película dirigida por Greta Gerwig de los ocho a los que estaba nominada.



Peor suerte tuvieron Martin Scorsese, que se fue de vacío ya que 'Los asesinos de la luna' no se alzó con ninguno de los diez Óscar a los que optaba, y Bradley Cooper, que también se fue de vacío con 'Maestro', que no ganó ninguno de los siete premios a los que estaba nominada.