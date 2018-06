cultura

Entrevista

Fernando G. Baptista: 'Una buena infografía tiene que ser sencilla y clara'

Natxo Velez | eitb.eus

27/06/2018

El artista gráfico bilbaíno trabaja como editor sénior de infografía en “National Geographic”, publicación en la que ha homenajeado a su ciudad.

Fernando Gómez Baptista, ilustrador y autor de infografías para la revista National Geographic desde hace más de diez años, ha querido homenajear a su ciudad natal, Bilbao, desde esta publicación.

Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera atendiendo al tópico, a lo grande: ha invertido más de cien horas en confeccionar una escultura en miniatura de 50 centímetros en la que se le puede ver a él mismo dibujando un cuadro que recoge el perfil urbano de la villa bilbaína a través de la imagen de varios edificios emblemáticos como el Guggenheim o la torre Iberdrola.

El trabajo le ha reportado, además de la satisfacción de ejercer de embajador de su ciudad, un gran número de felicitaciones, y hemos querido hablar con él para saber más sobre su trabajo.

Llevas más de diez años trabajando en National Geographic Magazine. ¿Cómo llegaste a esta publicación y cuál es tu labor en ella?

Empecé a trabajar en National Geographic en septiembre de 2007. Unos meses antes, estaba trabajando en El Correo cuando recibí una llamada de National Geographic en la que me decían que mi estilo podía encajar en un nuevo equipo de infografía que estaban formando en la revista y que les mandara algunos de mis trabajos.

Se los envié, les gustaron y me invitaron a Washington D. C. a pasar unos días con ellos. Lo hice, me encantó y me impresionó la forma de trabajar. Acepté la oferta y sin hablar inglés me fui a EE. UU. Fue bastante duro al principio…

¿En qué te inspiras para tu trabajo? ¿Cuáles crees que son las principales claves de una buena infografía?

La inspiración me viene casi de cualquier cosa visual, del cine, del cómic, concept art, pintores clásicos y modernos…

En cuanto a las claves de una buena infografía, lo más importante para mí es que sea sencilla y clara, que los lectores entiendan lo que les queremos contar. Intento también que sean atractivas y que inviten a leerlas.

¿Cuál es el proceso completo de una infografía en vuestra publicación, desde que nace la idea hasta que se ve publicada?

Empezamos con reuniones con el equipo asignado al proyecto: editores de texto, mapas, foto, video, investigadores… Cada uno presenta cómo se puede cubrir su parte.

En ocasiones, viajo a los sitios para recopilar información visual y encontrarme con los expertos. Esto me ayuda mucho. El proceso dura varios meses, durante los cuales trabajas en dos o tres proyectos a la vez.

Para cada proyecto, contrato a un investigador, que es una figura vital para conseguir la información, trabajar con los expertos y que esté todo correcto. Tenemos bastantes fechas de entrega donde se muestra el proyecto en diferentes fases, y se va perfeccionando hasta que se termina.

Los expertos tienen que aprobar todo lo que contamos en el infográfico antes de su publicación.

Tu trabajo te ha dado la oportunidad de tratar multitud de temas. ¿Qué temas te parecen los más interesantes para explicar a través de infografías?

Nunca sabes dónde vas a poder encontrar un buen tema, pero me gustan mucho los temas históricos y los de animales.

¿Por qué decidiste homenajear a Bilbao con este trabajo?

George Stone, el director de Traveler, me comentó que querían mostrar las ciudades de una manera diferente. Sabían que era de Bilbao, y les gustaba mi trabajo, así que me ofrecieron hacer algo sobre mi ciudad, totalmente libre.

¿Por qué elegiste cada uno de los edificios que aparecen en el cuadro?

Intenté crear un perfil de la ciudad reconocible desde el Campo Volantín, posicionando los edificios de una forma más o menos real: el Casco Viejo a la izquierda, Guggenheim en el centro y el edificio del tigre a la derecha.

Seleccioné algunos edificios, ya que no tenía espacio para todos los que me hubiera gustado incluir…

El propio alcalde de Bilbao te ha felicitado públicamente. ¿Esperabas que este trabajo tuviera tanto eco?

La verdad es que no… Tenía la presión de que es mi ciudad, y esperaba que la ilustración gustara a los bilbaínos, pero no pensé que iba a tener tanto éxito.

Me sorprendió y alegró recibir la llamada de Juan Mari Aburto, fue muy cercano y cariñoso conmigo. Me emocionó muchísimo ver la respuesta tan positiva de la gente.

¿Qué proyectos tienes ahora entre manos?

Curiosamente, es otro de vascos, de balleneros vascos, que yo propuse hace unos meses. Es un tema que me apasiona… Y, después, tengo uno sobre aves y otro de medusas. Como ves, bastante variado.