El donostiarra Alberto Iglesias, nominado a los Globos de Oro por la banda sonora de 'Madres paralelas'

El compositor donostiarra Alberto Iglesias. Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media.

El donostiarra Alberto Iglesias ha sido nominado al Globo de Oro a la mejor música por la banda sonora de 'Madres paralelas'. La ceremonia de entrega de la 79ª edición de los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebrará el 9 de enero de 2022.

Alberto Iglesias compite por el premio a la mejor banda sonora con Hans Zimmer por 'Dune', Germaine Franco por 'Encanto', Alexandre Desplat, nominado por 'La crónica francesa', y con Jonny Greenwood, candidato por 'El poder del perro'. Esta es la segunda nominación a los Globos de Oro para el compositor guipuzcoano, que ya fue candidato al premio en 2008 por la música de 'Cometas en el cielo'.

También han sido nominados 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar, a la mejor película en habla no inglesa, y Javier Bardem, que opta al premio al mejor actor protagonista en una película dramática por 'Being the Ricardos'.

Helen Hoehne, presidenta de la HFPA, ha sido la encargada de dar paso al rapero y actor Snoop Dog para anunciar desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California) los candidatos de una edición que ha estado en el aire hasta hace pocos meses.

La propia organización anunció que los premios de 2022 quedaban cancelados tras la polémica desatada por las acusaciones vertidas sobre la HFPA por la de falta diversidad entre sus miembros y sus prácticas poco éticas. No fue hasta el pasado mes de octubre cuando se confirmó que sí habría premios y que la gala, que aún no tiene ninguna televisión que la retransmita en Estados Unidos tras la renuncia de la NBC, se celebraría en enero.